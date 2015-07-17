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Андрей Кобяков: Несмотря на сокращение бюджетного строительства, строители нормально функционируют и находят объекты

17 июля 2015 17:08
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Новости Беларуси. На предприятии «Гроднопромстрой» наращивают объемы работ. Организация возводит самые масштабные промышленные объекты, строится новое жилье в регионе и за его пределами.

Главная составляющая успеха – это высококвалифицированные кадры и возведение объектов под ключ, что значительно снижает затраты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Несмотря на то, что мы заметным образом подсократили бюджетное строительство и упорядочили реализацию инвестиционной программы государственной, тем не менее, в общем-то, строители нормально функционируют и находят объекты. И не только на территории Республики Беларусь, но и у наших соседей, в странах ближнего и дальнего зарубежья. И могут там вполне эффективно трудиться.

# Экономика # Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика # Андрей Кобяков

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