Александр Лукашенко - вице-президенту Зимбабве: Я абсолютно убежден, что этот визит будет знаковым, историческим

Новости Беларуси. Беларусь и Зимбабве в поиске возможных направлений экономического сотрудничества. 20 июля об этом шла речь во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с вице-президентом Зимбабве.

Во время переговоров стороны отметили, что между странами нет никаких препятствий для глубокого всестороннего партнерства.

Эксперты отмечают, что правительство Зимбабве уже несколько лет демонстрирует заинтересованность в развитии отношений с нашей республикой. В частности, присматривается к сельхозтехнике, карьерным самосвалам белорусских марок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Я абсолютно убежден, что этот визит будет знаковым, историческим. После него мы откроем новую страницу наших отношений. Уверен, с Вашей доброй воли, мы будем сотрудничать не только с вашей страной, но и территории вашего государства с соседними регионами. Тем более, ваше регион нуждается в продукции, которую мы производим.

Думаю, что наше сотрудничество стоило бы начинать с конкретных проектов. Пусть их будет немного. Но это будет сигнал не только для предпринимателей вашей страны, но и других стран, с которыми вы граничите, - сигнал к сотрудничеству с нашей страной. Мы в этом очень заинтересованы.

Я бы Вас попросил побывать на предприятиях, которые производят продукцию, необходимую для Африки. И по итогам посещения этих предприятий я бы хотел знать ваше мнение о перспективах нашего сотрудничества. У нас нет никаких проблем с вашей страной, нет никаких препятствия для глубокого всестороннего сотрудничества. Мы готовы сделать все, что мы можем, для вашей страны ЮАР.

Эммерсон Мнангагва, вице-президент, министр юстиции и парламентского сотрудничества Республики Зимбабве:

Спасибо за Ваши слова. Я и члены моей делегации счастливы находится в РБ. Президент моей страны Мугабе послал меня в вашу прекрасную страну, чтобы я мог расширить и углубить сотрудничество между нашими государствами в таких направлениях, как инфраструктура, сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность.