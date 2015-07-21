Рейд торговой инспекции в Минске: за что могут закрыть магазин и что ждет крупные торговые сети с 1 августа

Новости Беларуси. С 1 августа крупным торговым сетям придется слегка умерить свой пыл. В частности, в областных и районных центрах открыть новый магазин или кафе можно будет только при условии, если доля организации на общем рынке не превышает 20%. Такое решение специалисты Минторга озвучили 21 июля во время проведения очередного рейда.

Лейтмотив все тот же.

Среди интересующих инспекторов вопросов – кредиторская задолженность, условия хранения и наличия товаров, ценовая политика и не только.

Широкий ассортимент, отсутствие ажиотажа и дефицита – главные задачи и сегодня уже итоги работы торговой инспекции. Созданная указом Президента структура за два года провела около шести тысяч ревизий. Следят инспекторы за кредиторской задолженностью, условиями хранения и наличием товаров. Ценовая политика тоже под контролем.

Наталья Василевская, начальник отдела контроля по Минску торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

В это торговое предприятие мы попали неслучайно. Несколько раз были обращения граждан по поводу обслуживания в данном магазине и, прежде всего, связанные с просроченным товаром. Придя сюда, мы убедились, что жалобы обоснованы.

Просроченное мясо, консервы, молочная продукция, неправильные условия хранения, отсутствия документов – перечень нарушений более чем внушительный. Почти вся продукция в магазине с «пограничным» сроком годности.

В целом же за пределами данного магазина товарооборот в Беларуси растет. Такая тенденция уже несколько лет.

Торговля сегодня на втором месте по формированию внутреннего валового продукта страны. Это обязывает и обуславливает дальнейшее развитие отрасли.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Хочется, чтобы какие-то долговременные покупки потребитель сделал и выбрал все-таки отечественный товар. Это может быть мебель, сложнотехнический товар, а не только, например, легкая промышленность. Эта тема интересная, мы опять ее предлагаем, продвигаем, потому что это стимулирующий фактор. Какое решение будет принято, я не знаю, но инициатива Министерства торговли есть.

Закон о льготном кредитовании сейчас находится на стадии разработки. Что касается наполнения рынка отечественными товарами, то их сегодня на прилавках более 80%. Все чаще белорусское появляется и в магазинах крупных торговых сетей. И, тем не менее, и у них не без греха.

Владимир Милевский, главный специалист отдела контроля по Минску торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

На некоторых ценниках доводится недостоверная информация о стране происхождения товара, то есть фактически товар произведен в России, а написано «Беларусь» либо наоборот.

При несоблюдении обязательного перечня товаров Министерством торговли предусмотрена система штрафов, но в данном случае это, скорее, еще один шаг навстречу более жестким мерам.

Решение о приостановлении деятельности того или иного объекта Министерство торговли принимает в крайнем случае.

С декабря 2014 года из 100 тысяч объектов на время были закрыты всего лишь 254 магазина, кафе и ресторана.

Так, не дожидаясь трехмесячного запрета на торговлю, рассчиталась со своими поставщиками сеть магазинов «Доброном». Сегодня уже ждет контрольную проверку и кафе «Березка», работу которого Минторг приостановил на 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо контрольной деятельности Министерство торговли старается поддержать малый бизнес и создает благоприятные условия для всех игроков. Вот и с 1 августа крупным торговым сетям придется потесниться. В частности, открыть новый магазин или кафе в областном или районном центре можно будет при условии, если доля организации на общем рынке не превышает 20%.