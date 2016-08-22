Прямой эфир

Уборочная-2016: в Брестской области убрано 99,9% полей, в Гомельском и Центральном регионах – 98%

22 августа 2016 10:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уборочная кампания зерновых в Беларуси подходит к завершению. Финишную черту с намолотом в 1 миллион 166 тысяч тонн почти перешагнули аграрии Брестской области – там убрано 99,9% полей. В Гомельском и Центральном регионах урожай собран с 98% площадей. Близки к финишу Гродненская и Могилевская области.

Сегодня-завтра из областных центров поступит информация с итоговыми данными. А вот Северный регион пока значительно отстает от коллег. В закромах там урожай только с двух трети площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Уборочная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
Экономист Георгий Гриц – о государственно-частном партнерстве на примере торговой сети «Евроопт»
21 августа 2016 19:09

Экономист Георгий Гриц – о государственно-частном партнерстве на примере торговой сети «Евроопт»

Энергетика Беларуси: какие местные виды топлива выгодно развивать?
21 августа 2016 19:06

Энергетика Беларуси: какие местные виды топлива выгодно развивать?

Сотрудничество Минска и Шанхая: новый бизнес-центр появится на улице Софьи Ковалевской
19 августа 2016 17:33

Сотрудничество Минска и Шанхая: новый бизнес-центр появится на улице Софьи Ковалевской