Уборочная-2016: хлебные поля как спортивные – борьба до конца и до последнего зернышка

Суббота – не новостной день. И слава богу! Если уж какая-то новость всколыхнет в выходные, то явно нерадостная – такова реальность времени. То что-то взорветя, то катаклизм природный. Олимпиада, правда, могла приподнять настроение. Как раз-таки в выходные белорусы завоевали большинство медалей – по-моему, 6 из 9. Но статисты могут поправить, они все скурпулезно подсчитывали. Так что олимпийские выходные были удачными.

И мы вернемся к итогам Олимпиады в Бразилии сегодня в программе. Поскольку спортсмены приехали домой и дают попробовать на зуб свои медали. А начнем с результатов на полях не спортивных. На тех полях, которые нас кормят. И если 9 медалей на Олимпиаде – не самый лучший результат, то 9 млн тонн зерна (с учетом кукурузы), собранного в стране в этом году, достаточно, чтобы полностью обеспечить собственные потребности. Уборочная кампания не знает передышки. Субботние новости жнива – от нашего корреспондента Илоны Волынец.

А вы слышали этот звук? Так звенят убранные поля. А вот и круглые отличники бескрайних полей – «пятитысячники».

Виктор и Михаил – лидеры минского региона и одни из лучших комбайнеров страны. На работе – конкуренты, а по жизни – товарищи. С зерновыми хоть и покончено, но отдыхать некогда. Из комбайнов пересели на тракторы. Теперь надо готовить землю к посеву озимых.

Сегодня – солнечный день, тепло, а витебские аграрии без преувеличения сражаются за каждый колосок.

Вера Мукель, главный агроном сельхозпредприятия:

Комбайны буксуют, срезают, садятся так, что в две тяги не можем вытащить. Душа болит вообще.

Комбайнеры не отчаиваются, ведь на хлебном поле, как на спортивном, бороться нужно до конца, то есть до последнего зернышка. Это каждое лето повторяет Андрею отец. Сам же подросток мечтает о личных рекордах, а из помощника превратиться в капитана полевого корабля.

Андрей Курдо, помощник комбайнера:

В первом классе все мечтали быть пожарными, космонавтами, а вот у меня была мечта комбайнером стать. Здесь реально можно заработать, а космос – это космос.

Ждут технику и на частных подворьях. Янина Зеноновна показывает внучке, как раньше жали хлеб. Пенсионерка, хоть и полна энергии, но чтобы осилить этот участок, потребуется как минимум два дня. Поэтому с появлением механического гиганта серп отправляется в чулан. Буквально пару минут и вот они – золотые горы.

А есть хлеб – будет и песня. И старожилы деревни берегут эту народную мудрость.

К сбору урожая белорусы всегда относились творчески. Вот и сейчас соломенные катушки – идеальный атрибут для селфи. А автомобилистов встречают необычные персонажи. И только аграрии знают цену одному ломтика хлеба.

Вера Мукель, главный агроном сельхозпредприятия:

Буханочка хлеба. Но чтобы ее выпечь, надо целый тюк зерновой массы использовать на зерно.

Для страны хлебного каравая весом в 9 млн тонн более чем достаточно.

Сотни комбайнов, тысячи рабочих рук. Самоотдача – до седьмого пота. И за каждым таким рулоном – невероятный труд. И, глядя на все эти запасы, понимаешь, что животные будут в тепле и накормлены, а мы, белорусы, будем с хлебом.