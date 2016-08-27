Деловая активность белорусов и необходимые преобразования, в том числе рыночного характера: Владимир Карягин в программе «Картина мира»

О деловой активности белорусов, о необходимых преобразованиях, в том числе рыночного характера поговорим с председателем президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимиром Карягиным.

Владимир Николаевич, здравствуйте.

Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

Здравствуйте.

Только что мы слышали, как председатель Верхней палаты парламента, с опытом и премьер-министра, работавший еще в советском, белорусском правительстве, сказал, что социально-экономические преобразования не должны отставать от внешних вызовов и внутренних запросов. Я думаю, что вы тоже не будете с этим спорить. Как вы это понимаете? Каковы сегодня внутренние запросы, внешние вызовы и вообще соответствуют ли они?

Владимир Карягин:

Мы как страна и как народ, в общем-то, конкурируем и мы партнерствуем.

Конкурируем с другими странами и народами?

Владимир Карягин:

Безусловно. Все страны конкурируют друг с другом. Они могут дружить, быть в союзах и так далее. Но у каждой страны свой бюджет, свои проблемы, свои ресурсы. И вот с точки зрения сопоставления наших возможностей, ресурсов и наших потребностей, а наш народ хочет хорошо жить, этим обеспокоено и правительство, и власти, безусловно, – мы должны строить программы реалистично и не идти на поводу просто каких-то случайных решений.

Строить программы реалистично. Это вы пытаетесь критиковать план на следующую пятилетку? О чем вы говорите?

Владимир Карягин:

Вообще, я считаю, что это план вполне выполнимый и даже, я бы сказал, облегченный. В моем кабинете есть японский иероглиф, висит, который в переводе означает «Парни, будьте амбициознее». Надо побольше амбиций иметь нам. И как стране, и как бизнесу. Побольше.

Больше, наверное, подходит к рыночной экономике. Мы все чаще в Беларуси говорим о переходе к механизму рыночной экономики. С другой стороны, это как-то угрожающе для наших людей, наверное, звучит.

Владимир Карягин:

Уже нет. Уже 60% населения, мы видим это по исследованиям, понимают, поддерживают рыночную экономику.

Но, вы знаете, я бы все-таки не согласился. Все-таки настолько живуче это иждивенчество в сознании, даже не просто у человека, который хочет получить льготы, а даже у руководителей предприятий, которые уже живут, по сути, почти в рыночной экономике и им как-то хочется не заработать деньги, а что-то из бюджета отщипнуть. Вот как с этим бороться? Может, я еще раз вспомню заседание президиума Совета Республики, где Мясникович вспомнил, как он встречался с зампредседателя Бундестага, и тот говорит: «Вот никогда не думал, что за 40 лет немцев можно отучить работать». Имея в виду советский период, историю ГДР. Как изжить, как деловую активность пробудить у людей?

Владимир Карягин:

Знаете, закладывать это надо по нескольким параллельным направлениям. Во-первых, воспитание молодежи. Да, уже примерно с четырех лет необходимо осваивать основные понятия рыночной экономики, основные понятия труда. Уже с первого класса школы необходимо и какие-то книжки читать, какие-то кейсы практические. Кстати, это делается во всем мире.

Вы же это делаете. У вас же есть какая-то программа вовлечения школьников.

Владимир Карягин:

Программа ученических компаний сегодня рассматривается в Министерстве образования нашей страны. Мы 15 лет развивали школьные компании, в Минской области их около 100. С 14 лет уже учащийся имеет право зарабатывать деньги. И мы выявим в ходе этой работы самых активных, пригодных к этой работе людей.

И, наверное, какой-то деловой климат должен быть в стране. Беларусь по рейтингу делового климата вдруг поднялась со 120 какого-то места на 44.

Владимир Карягин:

Не вдруг. 10 лет назад мы были на 129 месте по индексу делового климата. Сегодня мы на 44-м. Каждый год мы формируем национальную платформу бизнеса Беларуси примерно по 100 вопросов. 380 вопросов решены. Вот, к примеру, сегодня очень просто зарегистрировать компанию. Я помню то время, когда надо было полгода, чтобы новое предприятие зарегистрировать. А сегодня, пожалуйста, несколько часов. И даже электронная регистрация возможна.

Так а почему же, вы же приводили пример, что в Беларуси, по-моему, несколько сот латвийских предпринимателей, а в Латвии – две тысячи белорусских предпринимателей. Почему они здесь не работают?

Владимир Карягин:

А потому что мы на 44-м месте, а Латвия – на 10-м. И когда мы приезжаем в Латвию, недавно провели форум в Даугавпилсе и в Лиепае, это порт в Лиепае, и когда нам предлагают на 100 лет взять в аренду землю за копейки для того, чтобы там построить предприятие, и тут же стоит группа банков под 5% дать кредит на покупку оборудования, а у нас – под 25-30%, вот почему туда тянуться и белорусские предприниматели. Сегодня правительства многих стран, деловые структуру обращаются к нам дать предпринимателей – не хватает инициативных людей. Вот Белосток, регион Белостока, получает в ближайшие годы 6 млрд евро на развитие территории. Что не хватает сегодня нашим польским коллегам? Они обращаются к нам, привлекают деловых людей, чтобы те участвовали в экономических программах.

А знаете почему в том числе? Потому что Латвия, Литва и Польша, вступив в Евросоюз, большинство людей у них выехали в Англию. Я приезжал в Великобританию: там литовцы кругом работают. Раньше там только индусы были в основном, теперь там литовцев очень много. Они же выехали из страны. Почему же они выехали?

Владимир Карягин:

Когда сняли границы, препятствия, конечно, выехали. Но очень многие сегодня возвращаются, приобретя европейский опыт, заработав стартовый капитал, и возвращаются в свою страну. Все-таки всегда людей тянет на родину. Как говорится, где родился, там и пригодился. Спросите наших белорусов: да с удовольствием люди хотели бы работать здесь, развернуть в полную силу мощь своего таланта, пригодности, профессии. Надо снимать барьеры для этого.

Палка о двух концах. Вы же сами говорите: не надо бояться того, чтобы они куда-то поехали, заработали деньги. Там, где сегодня. А, может, в Беларуси завтра будут лучше условия для бизнеса. Вернутся, заработают капитал, откроют здесь новые бизнесы. Вот вы тоже, отталкиваясь от вашего недавнего доклада, который я слышал, вы сказали, что в Беларуси 400 тысяч бизнесов, а должно быть в два раза больше – 800. Кто это посчитал?

Владимир Карягин:

Есть та же европейская норма – количество предприятий, инициатив, бизнесов на тысячу человек населения. У нас примерно 38 предприятий на тысячу человек населения.

А в Китае сколько, мне интересно? В Китае полтора миллиарда. У них наверняка меньше бизнесов.

Владимир Карягин:

У них сегодня порядка 80 млн предприятий.

То есть доля меньше, чем у нас.

Владимир Карягин:

В Японии 5,5 млн предприятий. Да, очень динамично развиваются. Но они умеют еще создавать пули хозяйственные, объединяться в ассоциации. Вот к нам сюда ни одна мелкая китайская фирма не приезжает торговать. Приезжают объединениями, торговыми целыми группами. И друг другу помогают входить на рынок.

Все мы хотели бы лучшего. Но, в принципе, прогресс же есть, если мы со 129 места на 44 по бизнес-климату переместились за короткое время, значит пациент, скорее, жив, чем мертв.

Владимир Карягин:

Президент в ответ на одно из наших писем сказал, что мы должны быть на 30-м месте как минимум. Но он сказал это пять лет назад. Сегодня нас это уже не устраивает. Нам необходимо в связи с тем, что у нас нет выхода к морям, нет большого объема топливно-энергетических ресурсов, быть как минимум на 10-8 месте по этому индексу, чтобы быть интересным инвестору. Нам надо очень серьезно меняться, не пугаться этого, а четко наметить цели и становиться лидерами во многом. Смогли же мы стать лидерами в регистрации предприятий. Смогли мы стать лидерами в регистрации сделок. Мы на восьмом месте в мире. Необходимо внимательно присматриваться к тем странам, которые занимают доминирующее положение на рынке и вышли в лидеры по тем или иным позициям.

У нас сегодня компьютерные программы, игры какие-то, известные игры, практически завоевали умы, сердца, симпатии многих миллионов людей в мире. Эту отрасль, я так понимаю, нам надо развивать? Поскольку у нас это получается. И мы видели только что сюжет: Сигал приехал в Беларусь, встречался с Александром Григорьевичем, ел там смачно эту морковку, а на самом деле у него связи с какой-то компанией.

Владимир Карягин:

С белорусской замечательной компанией.

Не называйте, а то реклама будет. Так вот, чтобы Сигалы и другие известные персоны приезжали и заказывали каких-нибудь покемонов в Беларуси и прочее, что нам нужно сделать (я уже дальше иду), чтобы эти программисты не уехали из Беларуси, а остались здесь, в Силиконовой долине, в каких-то новых технопарках?

Владимир Карягин:

Вообще, сделать такие же условия, как для программистов, для других отраслей хозяйства. Вот, действительно, наши предложения были внимательно выслушаны Президентом, правительством. И создание Парка высоких технологий, и налоговое регулирование тех, кто занимается в IT-секторе, позволило сегодня 80 тысячам людей активно работать в IT-секторе. Мы видим потенциал примерно 300 тысяч. Кстати говоря, вложение в металл дает 30% прибыли хорошее, в производство дерева – 40%, в продукты питания может дать 60%. А вложение в IT секторе 1 доллар может дать 10. Причем безотходная технология, развитие мозгов, развитие инфраструктуры. Вот почему, конечно, в этих отраслях мы не будем зависеть от металла из какой-то страны, от энергетики из какой-то страны, энергии человека. Человек развивается – экономика развивается. Конечно, надо давать приоритет таким отраслям.

Так что, может, надо закрыть эти МАЗ, МТЗ и создавать вот такие, не требующие больших цехов, не требующие большого количества людей производства, которые дают прибыль?

Владимир Карягин:

Есть вопросы национальной безопасности. Как продукты питания. 80% продуктов питания надо всегда иметь свои, тем более если есть возможность производить качественные продукты. Вот сегодня в Китае очень ценятся белорусские продукты питания. Жалко, мы очень далеко, транспортное плечо большое. Вот мы в национальной платформе бизнеса каждый год примерно около 100 вопросов обозначаем и решаем вместе с правительством.

Вот это национальная платформа бизнеса, которую вы дали почитать.

Владимир Карягин:

Да, это этого года. Здесь 87 вопросов.

Тут есть много вызовов, которые стоят перед обществом, перед бизнесом. В том числе одна из задач, простым языком: люди должны найти общие интересы с предпринимателями, потребители. У нас иногда бытует мнение, что предприниматели у нас все-таки жулики.

Владимир Карягин:

Нет.

Не все? Есть не жулики?

Владимир Карягин:

Абсолютно не так. Предприниматель может опираться только на интересы потребителя. Предприниматель – самое заинтересованное лицо, чтобы у человека были средства приобретать его товар, услугу. В этом плане мы с потребителями в одной лодке.

А почему у нас достаточно много громких дел, судебных разбирательств с участием в том числе и крупного бизнеса? Вот я знаю, что какое-то было совещание в Генпрокуратуре, в котором вы участвовали. Это не секретное? Можете об этом говорить?

Владимир Карягин:

Да. Вы знаете, очень хорошая инициатива генерального прокурора и министра по налогам и сборам. Провели круглый стол совместно, пригласили группу предпринимателей крупных, которые выступили с докладами, рассказали. Мы озвучили цифры, что сегодня страна получает от бизнеса 7,2 млрд долларов. Только в налог ФСЗН – 3,4. То есть вклад предпринимателей очень большой, значительно больше, чем вложено было в сам бизнес, практически. Но, конечно, риски очень высокие. Предприниматель не должен бояться, что его необоснованно привлекут к какой-то ответственности и пресекут его свободу. И вряд ли есть смысл, потому что очень много рисков складывается на одном человеке. Смотрите: человека изолировали – тут же падает сотня компаний, 10-15 тысяч рабочих мест зависают, потому что много на этом человеке ответственности, авторитета, он привлекает ресурсы. И, конечно же, мы никогда не стоим на стороне тех, кто нарушает закон. Но процедуры реализации закона и рассмотрения дел того или иного предпринимателя должны быть исключительно объективны, осторожны, потому что это затрагивает и интерес со стороны. Вот почему в Генеральной прокуратуре мы давно просили, чтобы был Институт облцмена – защитника прав предпринимателей. Есть очень много сложных, подчеркиваю, дел. Потому что бизнес сложен и ситуация сложная. И мы с удовлетворением узнаем, что генеральная прокуратура создает целое подразделение для рассмотрения таких сложных дел, которому надо, конечно, помочь. Мы создаем комитет по защите предпринимателей и владельцев предприятий.

Подождите, прокуратура создает подразделение, которое будет защищать предпринимателей от необоснованных нападок. Чьих? Других правоохранительных органов? От кого защищать?

Владимир Карягин:

Рассматривать законность применения тех или иных санкций, выдвинутых обвинений, безусловно. Потому что сегодня не к кому обращаться, не к кому аппелировать иногда бывает. 12 органов у нас имеют право арестовать, 40 – проверять. И вот в этих межведомственных интересах иногда мы забываем, для чего вообще создаются предприятия. Ведь слово риск на первом месте в характеристике предпринимателя. Он рискует, когда создает предприятие, берет кредиты, рассчитывается с поставщиком, рассчитывается с государством. То есть сплошные риски. У нас еще нет той стабильной системы законодательства, и мы на коротком поводке живем.

Последний вопрос, мы уже долго говорим с вами. Вот тоже прозвучала фраза на расширенном заседании президиума Совета Республики, от которого мы, собственно говоря, оттолкнулись. По-моему, председатель Нацбанка вспомнил, что есть в Японии такое понятие «потерянное десятилетие», и в России тоже об этом говорят. А в Беларуси, чтобы не произошло «потерянное пятилетие», надо что-то сделать в этом или в следующем году. Что нужно сделать в следующем году, на ваш взгляд, чтобы планы пятилетки, я так понимаю, не провалились?

Владимир Карягин:

Во-первых, 56 предложений делового сообщества вошли в стратегию страны, утвержденной на Всебелорусском собрании. Безусловно, это надо выполнить. Это надо выполнить и приступить к этому немедленно. Кстати, именно ради этого и собралось расширенное заседание Совета Республики Национального собрания. Уже сейчас (не ждать, что это через пять лет), а в этом году, сейчас надо приступить к подготовке изменений в законодательстве, создания механизма стимулов для тех, кто создает бизнес, привлекательный климат для иностранных инвесторов. И объяснить людям, которые сбираются еще открывать, что нашла страна будет стабильна, поддерживать деловую инициативу и снижать риски.

И поработать надо каждому, правда?

Владимир Карягин:

Конечно, безусловно.

Потому что примем законодательство, создадим деловую атмосферу, а будем лежать и курить бамбук, ничего не делать.

Владимир Карягин:

Это невозможно. Мы все должны работать и труд должен приносить радость.

Спасибо, Владимир Николаевич.

Владимир Карягин:

Большое спасибо. Доброго вечера.