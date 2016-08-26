Белорусским аграриям осталось убрать около 5% полей

Новости Беларуси. Завершается жатва зерновых в Беларуси. Около 5% полей осталось убрать аграриям. Близок к финишу и традиционный лидер жатвы, Минщина. Здесь намолотили более одного 1700 тысяч тонн.

Брестская и Гродненская области собрали свыше одного 1100 тысяч тонн зерна и уже рапортовали о завершении уборки. В Северном регионе пока намолот составляет немногим более 700 тысяч тонн, при этом в области остаётся неубранной четверть площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.