Как белорусы учили бельгийцев лён сажать

Новости Беларуси. В Беларуси полным ходом идет уборка льна. Аграрии Витебщины, например, уже перешли ко второму этапу – вылеживанию тресты. Насколько быстрым будет этот процесс – напрямую зависит от погоды. Завершить уборку, если не будет дождей, планируют не позднее середины сентября.

Урожайность в этом году выше, по оценкам аграриев – до 4 тонн с гектара.

К слову, чтобы добиться успеха, некоторым технологиям наши специалисты учились даже во Франции. Но и белорусам тоже есть чем поделиться с иностранными коллегами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Ковалева, агроном-семеновод Дубровенского льнозавода:

Мы решили более механизировать уборку льна, особенно те процессы, которые касаются именно оборачивания, очёсывания головок и рулонирования льна. Некоторым моментам и бельгийцы у нас научились. Например, внесению удобрений, по подбору площадей.