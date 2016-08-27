Прямой эфир

Как белорусы учили бельгийцев лён сажать

27 августа 2016 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси полным ходом идет уборка льна. Аграрии Витебщины, например, уже перешли ко второму этапу – вылеживанию тресты. Насколько быстрым будет этот процесс – напрямую зависит от погоды. Завершить уборку, если не будет дождей, планируют не позднее середины сентября.

Урожайность в этом году выше, по оценкам аграриев – до 4 тонн с гектара.

К слову, чтобы добиться успеха, некоторым технологиям наши специалисты учились даже во Франции. Но и белорусам тоже есть чем поделиться с иностранными коллегами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Ковалева, агроном-семеновод Дубровенского льнозавода:
Мы решили более механизировать уборку льна, особенно те процессы, которые касаются именно оборачивания, очёсывания головок и рулонирования льна. Некоторым моментам и бельгийцы у нас научились. Например, внесению удобрений, по подбору площадей.

# Экономика # Урожай # Татьяна Ковалёва

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусским аграриям осталось убрать около 5% полей
26 августа 2016 18:31

Белорусским аграриям осталось убрать около 5% полей

Новости экономики за 26.08.2016
26 августа 2016 18:17

Новости экономики за 26.08.2016

Новости экономики за 25.08.2016
25 августа 2016 17:30

Новости экономики за 25.08.2016