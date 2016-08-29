Уборочная-2016: аграрии Могилевской области преодолели миллионный рубеж по намолоту зерна

Новости Беларуси. Аграрии Могилевской области преодолели миллионный рубеж по намолоту зерна. Безусловный лидер в регионе как по урожайности, так и по общему сбору – Шкловский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом, в республике осталось убрать 2,5% площадей. Общий каравай составляет почти 7 миллионов тонн. Наиболее весомый вклад – у аграриев Минской области.

Именно 29 августа в Беларуси принято справлять дожинки и обряды, связанные с последним именинным снопом. Православные отмечают Третий Спас – «Хлебный». Говорили: «Третий Спас – хлеба припас».