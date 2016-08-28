Патент на самозанятость в Беларуси: новый подход к творческому бизнесу и очередной стимул к экономической активности

Новости Беларуси. Весьма любопытную инициативу на неделе озвучили в Совете Республики. Новый порядок фриланс-услуг могут ввести в Беларуси. По мнению Михаила Мясниковича, это будет стимулировать предпринимательскую активность. Ведь термин «самозанятость» пока не прописан в национальном законодательстве. Так, к примеру, у ремесленников, представителей агротуризма появится правовой статус без регистрации индивидуального предпринимателя.

Что для кого-то металлолом, в руках Ивана обретает вторую жизнь. Из деталей старого мотора, куска трубы получаются не просто каминные решетки. Фантазия мастера даже из детской коляски выковала железного коня. А свой конек кузнец сделал профессией еще 10 лет назад. Официально – ремесленник.

Иван Перегинец, кузнец:

Я ремесленник, подтверждают единым налогом, то есть плачу базовую величину в данный момент. И присутствую на праздниках, показываю, что я делаю, что я действительно кузнец.

Иван о своих изделиях говорит: «живое железо». Ведь в каждое вкладывает частичку души. Вещи из-под его наковальни по оригинальности не сравнить с заводскими. А вот в вопросах коммерческих мастер не подкован.

Иван Перегинец, кузнец:

Я не занимаюсь реализацией данной продукции, я занимаюсь производством и уже пытаюсь реализовать через те же галереи, магазины сувенирные. Мне не обязательно заниматься бухгалтерией. Если я буду заниматься бухгалтерией, у меня не будет времени на железо.

Своеобразной «кузницей» для приобщения людей с «золотыми руками» к деловому сообществу может послужить новая инициатива. На неделе в сенате предложили творческий подход к творческому бизнесу – патент на самозанятость. Помимо ремесленников его обладателем смогут стать владельцы агроусадеб и личных подсобных хозяйств, а также фрилансеры. Например, няни или те, кто подрабатывает репетиторством, уборкой, перевозками.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Надо, полагаю, пересмотреть существующий порядок, либерализировать его и вводить разрешение на самозанятость прежде всего патента для самозанятости и определить правовой статус самозанятого. Стоимость патента самозанятости могла бы быть близкой к размеру единого налога. Потребуются меры поддержки самозанятых: микрокредитование, безвозмездное предоставление помещения, консультации.

Учительницу, занимающуюся репетиторством, или рукодельницу не назовешь предпринимателями. Походы в налоговую, регистрация ИП. Патент же – своеобразное авторское право на работу – позволит вывести из тени фрилансеров, что не спешили оформлять свою деятельность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вадим Боровик, политолог:

Целая прослойка населения, которая подрабатывает, находится в тени, а это всегда плохо для экономики. Во-первых, идет недобросовестная конкуренция. Второй момент – незащищенность. Даже те граждане, которые оказывают услуги, не могут обратиться в суд, поскольку в любой момент лицо, заказавшее услугу, может от нее отказаться. Мы не только выведем из тени тех, кто уже занимался такой деятельностью, но и простимулируем экономическую активность граждан, которые сегодня могут работать, но опасались каких-то дополнительных бюрократических проволочек.

Патент достаточно будет купить раз в год или в пять лет. И забыть про налоги и прочую отчетность. Если инициатива воплотится в жизнь, ковать пока горячо настроен и наш герой.

Иван Перегинец, кузнец:

Если будет легче от этого работать тем же кузнецам, резчикам по дереву, ремесленникам, то я буду только «за». Пока люди к искусству тянутся, будем и мы работать для людей, для себя, для души.