«У вас выпускают продукцию, которая отвечает всем лучшим мировым стандартам»: Геннадий Зюганов о продуктах, комбайнах и менталитете народа Беларуси

Новости Беларуси. В советском прошлом закатки были неотъемлемым атрибутом сладкой жизни. На неделе Минск стал столицей руководителей коммунистических партий из бывших союзных республик и дальнего зарубежья – Кубы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В столице Беларуси прошел пленум Центрального совета объединения. Глава российской делегации и лидер КПРФ Геннадий Зюганов прилетел пораньше, чтобы ознакомиться с опытом работы некоторых белорусских предприятий. Недавно коммунисты России выпустили фильм о нашей стране: как живут люди и работают.

Геннадий Зюганов – один из тех российских политиков, которым Беларусь представлять не надо. Он и сам может многое рассказать. И бывает здесь регулярно, и за развитием страны с большим вниманием наблюдает. Российского политика белорусы тоже хорошо знают.

Кстати, вот на несвежской земле Геннадий Андреевич впервые. Потому в плотном графике – цель, конечно, посмотреть наше производство – но и на экскурсию время нашлось. Резиденция Радзивиллов, конечно, впечатляет.

Несвижский район Геннадий Зюганов посещает по совету Александра Лукашенко. Российского политика интересует белорусский опыт, который можно было бы распространить в его стране. Прежде всего, промышленный и аграрный.

Новое предприятие. Запущено буквально год назад. Производит детское питание. Дело в том, что в последнее время проблема некачественной продукции стоит очень остро – и в мире, и в России.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации:

Каждый 10-й на планете голодает. К сожалению, в Российской Федерации сейчас нарастает волна этих явлений. Экологические проблемы вошли в тройку самых острых и злободневных. Нам надо сделать всё, чтобы уберечь свою планету. А для этого надо растить человека, который, с одной стороны, будет умным и здоровым, а с другой стороны, душевно развитым. Чтобы кормить ребенка отборной продукцией, надо иметь всю необходимую базу – от сырья, которое выращивают, кадров, которые этим занимаются.

Геннадий Зюганов рассказывает: вместе с коллегами подготовили предложение – закон по школьному молоку. Как раз тот продукт и то назначение, где ГОСТы должны быть невероятно жесткими. А вместо этого – низкое качество, а то и фальсификат.

В ближайшее время соседи будут принимать бюджет на 3 года. Политик надеется, что программу все-таки утвердят. Несвижский завод – тот самый проект, который в России, уверен Зюганов, стоило бы повторить. Высокий уровень автоматизации, работает на местном сырье. И, кстати, на экспорт. Качество оценивают на вкус.