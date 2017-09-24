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«У вас выпускают продукцию, которая отвечает всем лучшим мировым стандартам»: Геннадий Зюганов о продуктах, комбайнах и менталитете народа Беларуси

24 сентября 2017 19:50
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Новости Беларуси. В советском прошлом закатки были неотъемлемым атрибутом сладкой жизни. На неделе Минск стал столицей руководителей коммунистических партий из бывших союзных республик и дальнего зарубежья – Кубы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В столице Беларуси прошел пленум Центрального совета объединения. Глава российской делегации и лидер КПРФ Геннадий Зюганов прилетел пораньше, чтобы ознакомиться с опытом работы некоторых белорусских предприятий. Недавно коммунисты России выпустили фильм о нашей стране: как живут люди и работают.

Геннадий Зюганов – один из тех российских политиков, которым Беларусь представлять не надо. Он и сам может многое рассказать. И бывает здесь регулярно, и за развитием страны с большим вниманием наблюдает. Российского политика белорусы тоже хорошо знают.

Кстати, вот на несвежской земле Геннадий Андреевич впервые. Потому в плотном графике – цель, конечно, посмотреть наше производство – но и на экскурсию время нашлось. Резиденция Радзивиллов, конечно, впечатляет.

Несвижский район Геннадий Зюганов посещает по совету Александра Лукашенко. Российского политика интересует белорусский опыт, который можно было бы распространить в его стране. Прежде всего, промышленный и аграрный.

Новое предприятие. Запущено буквально год назад. Производит детское питание. Дело в том, что в последнее время проблема некачественной продукции стоит очень остро – и в мире, и в России.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации:
Каждый 10-й на планете голодает. К сожалению, в Российской Федерации сейчас нарастает волна этих явлений. Экологические проблемы вошли в тройку самых острых и злободневных. Нам надо сделать всё, чтобы уберечь свою планету. А для этого надо растить человека, который, с одной стороны, будет умным и здоровым, а с другой стороны, душевно развитым. Чтобы кормить ребенка отборной продукцией, надо иметь всю необходимую базу – от сырья, которое выращивают, кадров, которые этим занимаются.

Геннадий Зюганов рассказывает: вместе с коллегами подготовили предложение – закон по школьному молоку. Как раз тот продукт и то назначение, где ГОСТы должны быть невероятно жесткими. А вместо этого – низкое качество, а то и фальсификат.

В ближайшее время соседи будут принимать бюджет на 3 года. Политик надеется, что программу все-таки утвердят. Несвижский завод – тот самый проект, который в России, уверен Зюганов, стоило бы повторить. Высокий уровень автоматизации, работает на местном сырье. И, кстати, на экспорт. Качество оценивают на вкус.

«У вас выпускают продукцию, которая отвечает всем лучшим мировым стандартам»: Геннадий Зюганов о продуктах, комбайнах и менталитете народа Беларуси-1

Геннадий Зюганов:
У вас выпускают продукцию, которая отвечает всем лучшим мировым стандартам – это живое молоко, это живой кефир, это технологии, которые позволяют сохранить всё лучшее. И одновременно с нормальными сроками хранения. Поэтому мы довольны и будем максимально развивать и поддерживать это хозяйство и строить у себя.

На предприятии, между тем, неплохие зарплаты. А еще бесплатные обеды для сотрудников и продукция по себестоимости. Социальные бонусы частного бизнеса в социальном государстве.

Геннадий Зюганов:
Сохранили историю, дружбу, уважение к нашим победам. Во-вторых, вы сохранили двуязычие. Это наше большое достояние, что есть язык межнационального общения и свой родной язык, своя чудная культура. Вы сохранили свои песни.

И культура, и история. Гостей по-славянски на несвежской землей встречают с музыкой. Это уже агрогордок Снов. Белорусский опыт агрогородков.

Геннадий Зюганов:
Очень важно, что у вас на селе появились агрогородки. У вас нет брошенных полей, у вас хорошо ухаживают за лесом. У вас лес выглядит, как хороший огород. У нас лесные пожары охватили целые регионы.

Сельское хозяйство – это и грамотное руководство, и современные технологии в возделывании земли. Но и, конечно же, техника. И белорусы, и россияне ее производят. И вот здесь, по мнению Зюганова, будущее за кооперацией.

Геннадий Зюганов:
Вы сейчас построили, сделали комбайн, который не уступает немецким, американским образцам. Но он на треть, а то и на половину дешевле. Ваш машиностроительный комплекс уцелел после погрома в 90-е годы. Вы сохранили науку, технологическую культуру. По идее, если бы у нас более ответственно относилось правительство к этому… Надо вкладывать в потенциалы, не конкурировать и не сталкивать лбами, а дополнять друг друга. Тогда мы получили бы только выгоду взаимную. А то начинают спорить – то из-за сахара, то из-за молока, то еще из-за чего-то. Я считаю, что это в принципе неверно. Собрались вместе, отрегулировали, договорились, на совместном парламенте утвердили. Мы же заинтересованы получать ваши прекрасные самосвалы. Поэтому я сторонник складывать потенциалы, а не сталкивать лбами друг друга.

У вас не просто социальное государство, у вас социально-патриотическое государство и очень духовно развитый народ. Я вас с этим поздравляю и по-хорошему завидую.

# Экономика # Геннадий Зюганов # Беларусь-Россия # Фотофакт

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