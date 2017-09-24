Белорусский агротуризм, ремесленное дело и налоговые консультанты: что изменится после подписания Президентом Указа № 337

Новости Беларуси. Всего 20 километров от Минска – и глазам открывается уникальный экоуголок. Деревянные домики, колоритные беседки и зоны отдыха. С экскурсией для нашей съемочной группы владелец агроусадьбы Сергей Михайлов.

Сергей Михайлов, владелец агроусадьбы:

Гости очень любят тут фотографироваться и отдыхать.

Избушка для феи и даже колоритный чайный домик. С необычным интерьером и дизайнерской люстрой. Всё в агростиле – как, любя, его называет сам Сергей Борисович.

Сергей Михайлов:

Я сам люблю принимать здесь своих гостей. Здесь очень уютно, тепло. Рассказывает: в бизнес пришел 6 лет назад. По зову сердца. Всей семьей давно хотели сменить городские пейзажи на сельские. Получилось. Тем более, проблем с открытием агроусадьбы не возникло. Принцип заявительный: после заявки в районные власти уплатить надо 1 базовую величину. Вопросы появились уже потом. К примеру, как быть с проведением свадеб и юбилеев? И можно ли?

Сергей Михайлов:

Выручка от просто проживания при наличии небольшого количества спальных мест не может принести большого дохода, который позволял бы развиваться.

И в этом Сергей Борисович прав. Заметили это и в профильных министерствах и ведомствах. В итоге – проект закона об агротуризме со своими новшествами. И разрешением на проведение торжеств. Правда, здесь главное – сохранить усадьбы без оформления статуса ИП.

Сергей Михайлов:

Наши усадьбы расположены в деревнях, в лесу, не около станций метро. У нас не будет такого большого количества клиентов, как в городе. О той самой «дороге семейному бизнесу» на неделе скажет Президент. Обыкновенный домик в деревне может помочь открыть выгодное дело.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В основном, это семейный бизнес. Я бывал в таких агроэкоусадьбах и видел, как отдыхают там люди. И это вполне нормальные заработки. И если людям удобно провести там День рождения или свадьбу – ну и пусть проводят.

Каждый год в Беларуси регистрируется несколько сотен агроусадеб. Сегодня их у нас около 2000. С 2006 года (когда таких мест отдыха было 34) число усадеб выросло в 65 раз! А это значит, людям интересен агротуризм, это выгодный бизнес. А вот, кстати, больше всего усадеб в Минской области – 639. Далее идут Витебская и Брестская. Но только вдумайтесь: еще 11 лет назад столичный регион мог похвастаться лишь 7 подобными агроцентрами. Валерия Клицунова, председатель правления БОО «Отдых в деревне»:

Динамика была колоссальная! Валерия Клицунова не один год следит за развитием белорусского агротуризма. Кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель объединения «Отдых в деревне». Говорит: «Последние годы цифры едва ли бегут столь стремительно вверх». Но новшества указа людей в агробизнес привлекут. «Раз законодательных препятствий нет, самое время действовать», – тут же добавляет Валерия Клицунова. 3000 агроусадеб – цифра реальная и достижимая. Валерия Клицунова:

Если не позволить людям проводить массовые мероприятия, они не смогут зарабатывать, они не смогут содержать всю инфраструктуру. И это лишь некоторые шаги к либерализации бизнеса. Так, еще один документ в прямом смысле «развяжет руки» ремесленникам – поспособствует развитию народных промыслов и вовлечет незанятое население в экономику. Вот уже 17 лет как она создает другой, сказочный мир. Мир, в котором живут уникальные куклы. Со своим характером, историей и судьбой.

Работы Ирины Рожко неслучайно попали в частные коллекции России, Германии. Хорошо знакомы с ними и белорусские ценители. Отточенная техника, индивидуальность, выразительность и драматургия образов.

Ирина Рожко, мастер по изготовлению кукол:

В кукле собрано очень много всего – и умение лепить, делать прически, создавать образ, костюм.

Уже не один год, как ее хобби переросло в профессию. Правда, тут не без своих «но». К примеру, до недавнего времени продавать работы можно было лишь на ярмарках и магазинах с «хэндмэйдом». Законодательные ноу-хау эти запреты снимут. И позволят торговать в мастерских и в Интернете.

Ирина Рожко:

В духе современных тенденций рекламировать в Интернете, рассказывать о себе. Мне кажется, еще больше и смелее смелее открывать возможности для ремесленников, потому что это дает человеку самому зарабатывать.