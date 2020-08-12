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«У нас все выходили на работу, все работают». Работники БелАЗа о ситуации на предприятии

12 августа 2020 18:53
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Новости Беларуси. Экспорт насущный приоритетный курс у БелАЗа. Холдинг работает в плановом режиме, хоть и с меньшей загрузкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Руководство компании накануне встретилось с коллективом, чтобы обсудить ситуацию и предотвратить распространение фейков. Непростая экономическая ситуация в мире из-за пандемии плюс сложные конкурентные условия.

«У нас все выходили на работу, все работают». Работники БелАЗа о ситуации на предприятии-1

Экспортоориентированный БелАЗ, где работают почти 9,5 тысяч человек, из-за внешних причин вынужден несколько сдать позиции. По объективным причинам зарплата стала незначительно меньше. Но средний ее размер по предприятию на уровне 1300 рублей. Есть и социальные бонусы – 13-я зарплата, которая выплачивается дважды в год, в том числе в августе – к учебному году.   

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«У нас все выходили на работу, все работают». Работники БелАЗа о ситуации на предприятии-4

Ольга Чернявская, гальваник БелАЗа:
Все хорошо, мы работаем в три смены, все в штатном режиме.

«У нас все выходили на работу, все работают». Работники БелАЗа о ситуации на предприятии-7

Иван Головорушкин, работник БелАЗа:
У нас все выходили на работу, все работают, все без происшествий каких-либо.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Ольга Чернявская # Иван Головорушкин # Фотофакт

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