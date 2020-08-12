«У нас все выходили на работу, все работают». Работники БелАЗа о ситуации на предприятии

Новости Беларуси. Экспорт – насущный приоритетный курс у БелАЗа. Холдинг работает в плановом режиме, хоть и с меньшей загрузкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Цех вынужден работать в полуторасменном режиме». Что происходит на «Гомсельмаше»?

Руководство компании накануне встретилось с коллективом, чтобы обсудить ситуацию и предотвратить распространение фейков. Непростая экономическая ситуация в мире из-за пандемии плюс сложные конкурентные условия.