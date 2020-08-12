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В Беларуси собрали с полей более 6 млн тонн зерна

12 августа 2020 08:09
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии собрали более 6 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уборочная кампания приближается к финишу. Обработано более 70 % площадей.  

В Беларуси собрали с полей более 6 млн тонн зерна-1

Самый большой намолот к 12 августа в Минской области более 1,5 млн тонн. А вот самые урожайные поля в Гродненском регионе хлеборобы собирают более 45 центнеров с гектара.  

В нынешнюю кампанию на богатый каравай могут рассчитывать и северные районы. В Витебской области еще не пройден экватор, а в закромах уже более 600 тысяч тонн.  

Хозяйства Брестской области обмолачивают последние гектары.   

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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