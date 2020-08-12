В Беларуси ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75%

Новости Беларуси. Ставка рефинансирования сохраняется в Беларуси на уровне 7,75 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно по результатам заседания правления Нацбанка.

Главный финансовый регулятор видит возможность продолжить умеренное смягчение монетарных условий и рассчитывает вернуться к этому вопросу в октябре. Годовая инфляция до конца 2020 года, как ожидается, не превысит 5,3%.

Что касается экономики Беларуси, то, по оценке главы Нацбанка, медленное восстановление внешнего спроса будет сдерживать рост деловой активности. При этом бюджетные меры продолжат оказывать поддержку белорусской экономике, что будет способствовать преодолению последствий пандемии.