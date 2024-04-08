Экспорт белорусских товаров достиг максимальных показателей с 2012 года

В мире растет спрос на белорусские товары. Наша продукция заслуженно ассоциируется с качеством и доступными ценами. На более решительные действия на внешних рынках ориентирует Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Александр Лукашенко, принимая на прошлой неделе кадровые решения, мы востребованы по всем направлениям, но надо шевелиться. Ведь конкуренция была и остается высокой.