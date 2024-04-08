Экспорт белорусских товаров достиг максимальных показателей с 2012 года
В мире растет спрос на белорусские товары. Наша продукция заслуженно ассоциируется с качеством и доступными ценами. На более решительные действия на внешних рынках ориентирует Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил Александр Лукашенко, принимая на прошлой неделе кадровые решения, мы востребованы по всем направлениям, но надо шевелиться. Ведь конкуренция была и остается высокой.
Белорусские товары сейчас присутствуют на рынках более чем 150 стран. В прошлом году продажи росли как в СНГ, так и за его пределами. Экспорт достиг максимальных показателей с 2012 года. Это свидетельствует об эффективности принятых мер по переориентации товарных потоков на рынки дружественных стран. Но останавливаться на достигнутом не в наших правилах. Сейчас есть все для развития экономики. Нужно только честно работать.
Александр Шатько, общественный деятель:
Продукт на рынке станет конкурентным только тогда, когда уровень специалиста, его изготавливающего, будет высоким. А для этого надо постоянно учиться, повышать квалификацию, следить за инновациями на рынке. И не только руководящему персоналу, но и самому работнику. И культура изготовления того или иного продукта должна быть у каждого внутри.
Огромная ответственность сегодня на каждом, кому оказано доверие. Время назвать простым нельзя, и именно сейчас важен результат. А он невозможен без высокого уровня дисциплины.