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Экспорт белорусских товаров достиг максимальных показателей с 2012 года

08 апреля 2024 06:36
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В мире растет спрос на белорусские товары. Наша продукция заслуженно ассоциируется с качеством и доступными ценами. На более решительные действия на внешних рынках ориентирует Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Александр Лукашенко, принимая на прошлой неделе кадровые решения, мы востребованы по всем направлениям, но надо шевелиться. Ведь конкуренция была и остается высокой.

Экспорт белорусских товаров достиг максимальных показателей с 2012 года-1

Белорусские товары сейчас присутствуют на рынках более чем 150 стран. В прошлом году продажи росли как в СНГ, так и за его пределами. Экспорт достиг максимальных показателей с 2012 года. Это свидетельствует об эффективности принятых мер по переориентации товарных потоков на рынки дружественных стран. Но останавливаться на достигнутом не в наших правилах. Сейчас есть все для развития экономики. Нужно только честно работать.

Экспорт белорусских товаров достиг максимальных показателей с 2012 года-4

Александр Шатько, общественный деятель:
Продукт на рынке станет конкурентным только тогда, когда уровень специалиста, его изготавливающего, будет высоким. А для этого надо постоянно учиться, повышать квалификацию, следить за инновациями на рынке. И не только руководящему персоналу, но и самому работнику. И культура изготовления того или иного продукта должна быть у каждого внутри.

Экспорт белорусских товаров достиг максимальных показателей с 2012 года-7

Огромная ответственность сегодня на каждом, кому оказано доверие. Время назвать простым нельзя, и именно сейчас важен результат. А он невозможен без высокого уровня дисциплины.

# Экспорт # Экономика # Александр Шатько

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