У каждого белоруса будет свой электронный кабинет. Какие возможности он предоставляет?
Новости Беларуси. Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный центр электронных услуг реализует новый подход в создании личного электронного пространства.
Е-кабинет станет самым простым и эффективным способом получить государственные услуги и административные процедуры в электронном виде.
Е-кабинет – это веб-интерфейс, с помощью которого появится доступ к общегосударственной автоматизированной информационной системе на базе единого портала электронных услуг. Через Е-кабинет можно будет получать бесплатно электронные документы в режиме реального времени. Также станет доступным обмен между гражданами и организациями достоверной и юридически значимой информацией.
К слову, электронные ярмарки вакансий посетили более 11 тысяч человек. На единой информационной площадке с начала года 36 регионов провели электронные ярмарки вакансий. 150 нанимателей страны заявили более 4 тысяч вакансий. 800 соискателей рабочих мест в интерактивном режиме пообщались с потенциальными нанимателями.
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