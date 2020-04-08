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У каждого белоруса будет свой электронный кабинет. Какие возможности он предоставляет?

08 апреля 2020 15:26
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Новости Беларуси. Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный центр электронных услуг реализует новый подход в создании личного электронного пространства.

Е-кабинет станет самым простым и эффективным способом получить государственные услуги и административные процедуры в электронном виде.

У каждого белоруса будет свой электронный кабинет. Какие возможности он предоставляет?-1

Е-кабинет – это веб-интерфейс, с помощью которого появится доступ к общегосударственной автоматизированной информационной системе на базе единого портала электронных услуг. Через Е-кабинет можно будет получать бесплатно электронные документы в режиме реального времени. Также станет доступным обмен между гражданами и организациями достоверной и юридически значимой информацией.

У каждого белоруса будет свой электронный кабинет. Какие возможности он предоставляет?-4

К слову, электронные ярмарки вакансий посетили более 11 тысяч человек. На единой информационной площадке с начала года 36 регионов провели электронные ярмарки вакансий. 150 нанимателей страны заявили более 4 тысяч вакансий. 800 соискателей рабочих мест в интерактивном режиме пообщались с потенциальными нанимателями.

О других новостях экономики за 8 апреля читайте здесь.

# Технологии # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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