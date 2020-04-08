У каждого белоруса будет свой электронный кабинет. Какие возможности он предоставляет?

Новости Беларуси. Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный центр электронных услуг реализует новый подход в создании личного электронного пространства. Е-кабинет станет самым простым и эффективным способом получить государственные услуги и административные процедуры в электронном виде.

Е-кабинет – это веб-интерфейс, с помощью которого появится доступ к общегосударственной автоматизированной информационной системе на базе единого портала электронных услуг. Через Е-кабинет можно будет получать бесплатно электронные документы в режиме реального времени. Также станет доступным обмен между гражданами и организациями достоверной и юридически значимой информацией.