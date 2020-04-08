«Сейчас сложнее продавать, поэтому я готов снижать цену». Сколько стоят квартиры в Минске

Впервые с начала года в столице снизились цены на жилье. Пандемия и скачки курсов валют сбивают спрос, и продавцам приходится реагировать. Аналитики недвижимости хоть и на «удаленке», но регулярно выдают свежую инфографику. Так, за последнюю неделю средняя стоимость квадрата опустилась на 0,8%. До 1.455 долларов в эквиваленте. Артем Сахаревич, аналитик рынка недвижимости:

Спрос на квартиры в 2020 был довольно высоким. В январе купили около 1.000 квартир в Минске, в феврале – 1.400. Это очень много для этих месяцев, это значительно выше, чем средний многолетний показатель. В марте, скорее всего, будет меньше, пока есть только предварительные данные. Я думаю, что будет где-то на 10-15% меньше. Скорее всего, будет снижение и в апреле.

Со слов экспертов, падение рынка пока не намечается. Драйвером спроса по-прежнему остаются банковские кредиты и их никто не сворачивал, разве что условия изменились. Артем Сахаревич:

Если раньше были ставки на уровне 12%, то сейчас они подняли на 14. Вроде бы, незначительно, но это найдет свое отражение, безусловно. Спрос подупадет и, конечно, цены из-за этого начнут немного снижаться. Но самое главное, что кредитная подпитка не иссякла, поэтому ждать какого-то жесткого обвала рынка пока что не стоит.

Петр Емельянов, эксперт по покупке/продаже недвижимости:

Есть чистый покупатель с деньгами, он покупает квартиру №1. Продавцы квартиры №1 продают ее, чтобы купить квартиру №2. Они улучшают свои жилищные условия. Продавцы квартиры №2 продают свою квартиру, чтобы разъехаться, им нужны квартиры №3 и №4. Все начинается с первого покупателя и ему в банке отказывают в выдаче кредита, потому что изменились условия. И из-за одного кредита может развалиться 5 сделок.

Тем временем, количество предложений увеличивается в арифметической прогрессии. Александр Юрков вторую неделю устраивает просмотры. За трехкомнатную квартиру в центре площадью 68 квадратных метров мужчина планирует получить на руки 218 тысяч рублей.

Александр Юрков, продает квартиру:

Безусловно, изменения на рынке есть, сейчас сложнее продавать, поэтому я готов снижать цену, вопрос предложения и условий покупки. Да, пытаются торговаться, но, как правило, делают предложения, которые не совсем отвечают тому, что я хочу, но они есть.

Агент Александра уверен: они на шаг впереди конкурентов. Михаил Аникеев, агент по операциям с недвижимостью:

Квартира поставлена немножко ниже рынка, в связи с тем, что мы продаем и нам ничего взамен не нужно. Мы забираем деньги. Если в дальнейшем каких-то не будет подвижек по квартире конкретного покупателя с деньгами, то возможно и дальнейшее снижение цены.

Уйдет ли кривая цен на недвижимость в крутое пике, эксперты пока говорить не берутся. Ясно одно – рынок очень неповоротливый и тренд на снижение не закончится завтра. Артем Сахаревич:

Сделайте скидку в 5-6%. Да, может быть, вам покажется это слишком большой скидкой, но вы продадите квартиру и останетесь с деньгами, потому что неизвестно, сколько снижение будет продолжаться.

Лучшая стратегия для покупателей – наблюдение. Рассматривать варианты и следить за тем, как выбранная квартира теряет в цене, можно не выходя из дома. Правда, то же самое будут делать тысячи ваших конкурентов на эти квадраты. Петр Емельянов:

Совет из опыта: если покупателю нравится квартира здесь и сейчас, лучше, все-таки, покупать. Лучше возьмите сейчас, чем потом вы будете все лето ходить и искать точно такую же, мысленно сравнивать и жалеть, что упустили тот вариант.