У БелАЭС появится экологический паспорт

Новости Беларуси. У Белорусской АЭС появится экологический паспорт. Специалисты из Беларуси и России провели совместный мониторинг строительства атомной электростанции в Островце и данные, которые получили экологи, лягут в основу нового документа. Внесенные записи помогут сравнивать показания о состоянии окружающей среды после запуска станции.

Специалисты подчеркнули открытость Беларуси в вопросах предоставления информации, а также доступность.

Подготовка экологической экспедиции велась на протяжении всего 2016 года. Участники сделали дозиметрические измерения в 220 точках, как на самом объекте, так и в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алан Хасиев, председатель межрегионального общественного экологического движения «ОКА» (Россия):

Проводились исследования по территории, проводились исследования металлопроката, который используется в рамках строительства. Очень важно знать, какие используются ресурсы для того, чтобы и население было спокойно, и сами атомщики знали, что здесь используются материалы, соответствующие в полной мере требованиям.