Новости Беларуси. Дочернее предприятие Белорусской калийной компании открылось 17 октября в Украине. Основная цель – расширить свое присутствие на рынке.

Страна с большой долей сельскохозяйственного производства для белорусского калия является перспективным рынком.

Новое предприятие поможет выйти на более высокий уровень сотрудничества с конечными потребителями минеральных удобрений и увеличить количество поставок. Сейчас же белорусский калий покупают практически в каждой второй стране. На БКК приходится пятая часть мирового экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.