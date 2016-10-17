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Дочернее предприятие Белорусской калийной компании открылось 17 октября в Украине

17 октября 2016 16:37
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Новости Беларуси. Дочернее предприятие Белорусской калийной компании открылось 17 октября в Украине. Основная цель – расширить свое присутствие на рынке.

Страна с большой долей сельскохозяйственного производства для белорусского калия является перспективным рынком.

Новое предприятие поможет выйти на более высокий уровень сотрудничества с конечными потребителями минеральных удобрений и увеличить количество поставок. Сейчас же белорусский калий покупают практически в каждой второй стране. На БКК приходится пятая часть мирового экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Белорусская калийная компания

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