Новости экономики за 17.10.2016

Новости Беларуси. Нацбанк отмечает увеличение рублевых депозитов. За последний месяц прирост 3%. Сколько сегодня можно заработать на вкладах, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

РУБЛЕВЫЙ ПЛЮС

В финансовом выражении депозитный портфель белорусов вырос более чем на 78,5 миллионов рублей.

Что касается ставок по вкладам в национальной валюте, разбежка сегодня существенна – от 13% до 20%. Причем максимальную ставку предлагают как по отзывным, так и безотзывным депозитам. Если размер вклада составит 1000 рублей, максимальный заработок за год получится 219. При этом платить подоходный налог при сроке депозита в национальной валюте свыше 12 месяцев не нужно.

НАЛЕТАЛИ

Пассажиропоток через Национальный аэропорт Беларуси с начала года вырос более чем на четверть.

2,6 миллиона человек воспользовалось услугами главной воздушной гавани страны. Одновременно выросло и число самолетов, которые обслужил аэровокзал.

Специалисты отмечают несколько причин положительной динамики: введение безвизового режима для граждан некоторых стран, в том числе при транзитных рейсах, а также развитие торгово-экономических связей Беларуси, в том числе со странами «дальней дуги».

НА СВОЕ ДЕЛО

Более миллиона долларов потратило государство на поддержку бизнес-идей безработных белорусов.

Субсидии на развитие собственного дела получили без малого 1300 человек.

В большинстве своем это новички в сферах фермерского хозяйства, ремесленной и туристической деятельности.

Сегодня официально безработный гражданин может рассчитывать на дотацию из бюджета на развитие предпринимательства в крупных городах в размере 11 бюджетов прожиточного минимума, в цифрах – 1930 рублей. Для малых населенных пунктов и сельской местности – 15 бюджетов, или 2630 рублей. Большинство получивших финансовую поддержку также прошли обучение основам предпринимательской деятельности.

ФИНАНСОВАЯ ОЛИМПИАДА

Нацбанк проверит уровень финансовой грамотности будущих экономистов. Регулятор проводит олимпиаду среди школьников выпускных классов. Главная задача конкурса – развить у молодежи интерес к экономике и популяризовать финансовые знания. Среди вопросов, например, какие доходы не облагаются подоходным налогом либо с какого возраста белорусы имеют право вносить вклады в банки. Победителей олимпиады ждут ценные призы, однако главный бонус – это, безусловно, знания финансовой системы.

Неделя на валютно-фондовой бирже началась с укрепления курса белорусского рубля к корзине. Относительно доллара национальная валюта укрепилась незначительно. На вторник курс американца составит 1 рубль 92 сотых. Евро потерял более половины копейки. Завтра по Нацбанку – 2,11. Российская валюта подешевела на несколько пунктов. В итоге за 100 российских можно купить 3 рубля и 5 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.