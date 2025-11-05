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Песков: победа Мамдани на выборах в Нью-Йорке не связана с конфликтом в Украине

05 ноября 2025 10:39
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Песков: победа Мамдани на выборах в Нью-Йорке не связана с конфликтом в Украине-0

Кремль высказался касательно возможной связи избрания Зохрана Мамдани мэром Нью-Йорка и конфликта в Украине, пишет РИА Новости.

Демократ и противник президента США Дональда Трампа Зохран Мамдани выиграл на выборах мэра Нью-Йорка. Американский лидер, назвав Мамдани коммунистом, пригрозил прекращением федеральной поддержки Нью-Йорка.

На фоне этого СМИ начал интересовать вопрос, появились ли в Кремле опасения, что противоречивые позиции внутри Штатов создадут преграды внешней политике, в частности диалогу по украинскому конфликту. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нет повода полагать, что «это взаимосвязанные каким-то образом вещи», это внутреннее дело США.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Дмитрий Песков

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