Песков: победа Мамдани на выборах в Нью-Йорке не связана с конфликтом в Украине

Кремль высказался касательно возможной связи избрания Зохрана Мамдани мэром Нью-Йорка и конфликта в Украине, пишет РИА Новости.

Демократ и противник президента США Дональда Трампа Зохран Мамдани выиграл на выборах мэра Нью-Йорка. Американский лидер, назвав Мамдани коммунистом, пригрозил прекращением федеральной поддержки Нью-Йорка.

На фоне этого СМИ начал интересовать вопрос, появились ли в Кремле опасения, что противоречивые позиции внутри Штатов создадут преграды внешней политике, в частности диалогу по украинскому конфликту. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нет повода полагать, что «это взаимосвязанные каким-то образом вещи», это внутреннее дело США.

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