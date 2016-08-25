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Три из восьми показателей за полугодие: в Бресте рассмотрели итоги социально-экономического развития

25 августа 2016 13:22
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Новости Беларуси. В Бресте 25 августа рассматривали итоги социально-экономического развития региона. За первое полугодие здесь преуспели в трех из восьми показателей эффективности. На встрече были затронуты и вопросы, касающиеся подготовки к началу нового учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Просмыцкий, начальник управления образования Брестского облисполкома:
Есть локальные задачи, которые будут решаться в том числе не только до 1 сентября, но и в течение всего периода. К ним относится и обеспеченность шаговой доступности дошкольными учреждениями. Это касается и текущих ремонтов. Мы готовы к 1 сентября принять каждого учащегося в каждой школе. Мы готовы обеспечить всех местами в дошкольных учреждениях.

# Экономика # Государственная социальная политика # Юрий Просмыцкий

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