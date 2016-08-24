Новости экономики за 24.08.2016

Новости Беларуси. В правительстве определились с концепцией извлечения экономической выгоды из твердых коммунальных отходов. В ближайшие 4 года в Беларуси появится сразу несколько заводов по переработке мусора. Сколько энергии сэкономит страна на утилизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТЕПЛО

Твердые коммунальные отходы заменят уголь и газ. Продукт переработки ТКО будут использовать в цементной отрасли. Новый вид топлива позволит сэкономить более 28 миллионов кубометров импортного газа, в денежном выражении это около 7 миллионов евро в год, что, безусловно, сократит себестоимость продукции. Помимо экономической составляющей, мусороперерабатывающие заводы имеют большой экологический эффект. Ежегодно они утилизируют около четверти твердых отходов нашей страны.

ЗАСТРАХОВАЛИСЬ

Белорусы стали чаще страховаться. Размер отчислений в первом полугодии вырос более, чем на 22%. Причем добровольные виды страхования опережают обязательные. Сказывается в том числе сокращение тарифов, когда платить можно меньше, а гарантии на возмещение в случае ЧП больше. Чаще всего мы страхуем личное имущество и здоровье. Кроме того, набирает популярность и пенсионное страхование.

Ирина Мерзлякова, генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков:

Динамика роста страховых взносов пошла, в основном, по видам личного страхования. Очень сильно выросло страхование жизни, страхование медицинских расходов, страхование от несчастных случаев. Также получило развитие страхование ответственности владельцев квартир и жилых помещений. Тоже показывает очень хорошую динамику этот вид.

ГРЕЧКА ПОДЕШЕВЕЕТ

Урожай гречки позволит снизить стоимость на крупу нового сезона. Минсельхозпрод назвал отпускную цену – 1 рубль 30 копеек за килограмм. Такой прайс выставили для оптовиков. Конечную цену определят торговые сети. На сегодняшний день закупочная стоимость составляет более 2 рублей, то есть снижение по итогам уборочной превысит 30%. Урожай гречки в этом году по прогнозам аграриев составит 15 тысяч тонн.

ДЕШЕВЛЕ АВТОБУСА

До Москвы за 60 минут. В сентябре белорусы смогут добраться до российской столицы по воздуху дешевле, чем по земле. Минск и аэропорт Жуковский свяжет новый рейс. Перевозчик обещает билеты в одну сторону в размере 34 евро, туда обратно – 63, включая сборы. Начать сообщение планируется с одного полета в день. Новый аэропорт находится всего в часе езды от московского метро.

Белорусский рубль на торгах сегодня подешевел относительно корзины валют. Доллар укрепился на одну копейку. На четверг курс составит 1 рубль 95 копеек. Евро не изменился. По Нацбанку – 2,2. Российский рубль укрепился и завтра будет стоить более 3 копеек белорусских.