Александр Лукашенко о белорусской калийной отрасли: Никаких совместных компаний в Москве мы создавать не будем

Новости Беларуси. Беларусь не пойдет на создание в Москве совместных компаний по продаже калийных удобрений. Об этом 6 марта заявил президент Александр Лукашенко на совещании по калийной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информацию о якобы возникновении совместного трейдера накануне распространили в ряде СМИ.

В последнее время появилась информация о том, что белорусы с россиянами едва ли не восстановили совместное предприятие по продажам. Но подобная компания если и будет создана, то только в Минске. В то же время глава государства отметил, что белорусская сторона открыта для переговоров, прежде всего с российскими коллегами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я пригласил вас для того, чтобы мы смогли детально проанализировать состояние дел в калийной отрасли и выработать конкретные меры по повышению эффективности ее работы. При этом хочу подчеркнуть, что мы немножко запоздали - мы раньше должны были провести это совещание, как мы и планировали. Но я думаю, страха в этом особого нет в силу того, что все-таки нам удалось, наверное, переломить ситуацию и восстановить продажи. Правда, по валюте мы не дотягиваем, по поступлению валюты в страну. Но по производству и реализации… Тем более, на март месяц факты свидетельствуют о том, что удалось, неожиданно успешно, решить этот вопрос. Но сегодня я хотел бы шире посмотреть на проблему белорусской калийной сферы в том плане, что кроме «Беларуськалия» мы строим новые предприятия в Беларуси. Плюс к тому, планируем еще одно месторождение развивать - Припятское. Какова ситуация здесь? Третье. Я просто хочу сделать небольшую ремарку, замечание. Как меня информируют, в последнее время в средствах массовой информации, я бы это назвал, появились просто «вбросы» о том, что белорусы с россиянами чуть ли не восстановили совместное предприятие по продажам и чуть ли не создают новую компанию с регистрацией в Москве. Хочу однозначно сказать, что это полное вранье, об этом я слышу в первый раз из этих средств массовой информации. И хочу добавить только одно, что никаких совместных компаний в Москве мы создавать не будем. В то же время мы открыты для переговоров, прежде всего с нашими российскими коллегами, и готовы вплоть до восстановления нашего сотрудничества, как это было в лучшие годы, но подобная компания будет создана - если будет - только в Минске. Никаких зарубежных копаний мы создавать не будем. Мы научены горьким опытом работы. Нельзя забывать, что одним из важнейших источников поступления валюты и формирования госбюджета является наша калийная промышленность. Прошлый год, как известно, оказался весьма сложным из-за неприличной позиции владельцев и руководства «Уралкалия». И это привело к большим потерям не только белорусской компании и самого «Уралкалия», но и обвалился рынок калийных удобрений во всем мире. К такому повороту мы оказались не совсем готовы, поэтому нам понадобилось время. Тяжелая работа по выходу из создавшегося положения.

«Беларуськалий» активно наращивает объемы торговли. Так за последний год экспорт увеличился почти на 15%. Причем на этом предприятие останавливаться не намерено. По прогнозам экспертов, в марте будут достигнуты рекордные показатели в производстве и реализации калийных удобрений. В тоже время Александр Лукашенко считает недостаточным приток валютных средств в страну.

Кстати, накануне совещания, стали известны результаты социологического опроса. Согласно его результатам, главе белорусского государства доверяют 79% населения. Правительству и парламенту страны — 40% жителей. Оппозиционным партиям доверие высказали лишь 3% респондентов. Большинство жителей страны довольны своим уровнем жизни. Уверены в завтрашнем дне больше 70% участников опроса, не уверены — 18%. На момент опроса об улучшении своего материального положения за последние три месяца высказались 31% белорусов. Пятая часть отметила ухудшение. В целом, большинство опрошенных считают свой уровень жизни стабильным. Среди проблем, волнующих жителей страны — рост цен и распространение пьянства и наркомании. А вот общественно-политическую ситуацию в Республике считает стабильной абсолютное большинство белорусов — 81%.

И, возвращаясь к теме стабилизации уже калийного рынка: и по производству, и по реализации продукции — серьезные ожидания экспертов связаны именно с текущим месяцем.

Калийная промышленность — важнейший источник поступления валюты и формирования бюджета страны. Об этом еще раз напоминает Президент, начиная совещание. Понятно, прошлый год для калийщиков оказался непростым. Еще свежа история, когда непорядочные действия партнеров из «Уралкалия» привели к обвалу цен на мировом рынке удобрений. В итоге, это отразилось и на «Беларуськалии - снизились загрузки мощностей, соответственно, сократилась и выручка. Ситуацию удалось переломить. По прогнозам экспертов, уже в этом месяце будут достигнуты рекордные показатели в производстве и реализации калийных удобрений. А вот в последние дни, ряд изданий распространил информацию, о якобы готовящемся создании нового общего трейдера для «Беларуськалия» и «Уралкалия». Последний, как пишут российские СМИ, хочет получить контроль над совместным предприятием, а само оно будет зарегестрировано в Москве. На такой шаг Беларусь не пойдет, подчеркивает Президент.

Проанализировать результаты работы в прошлом году и наметить перспективы развития на будущее - в зале совещания представители самых разных ведомств: здесь и руководители БКК, Министр иностранных дел, силовики. Здесь же и глава Банка развития Сергей Румас — возглавляет комиссию по изучению перспектив отрасли. Именно этой независимой структуре было поручено проработать, в том числе и новые схемы экспортных поставок. Стратегия продаж и ценовая политика — на этих вопросах Президент останавливается в первую очередь. Особое внимание закреплению в ключевых регионах для белорусских калийщиков — это Бразилия, Китай и Индия. Только за два зимних месяца объемы экспорта приросли на четверть. При этом, на фоне растущего экспорта, приток валюты в страну не восстановлен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В 4 квартале 2013 года объем экспорта в физическом весе вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Еще больший прирост достигнут в январе-феврале — на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Как я уже сказал, март месяц видится рекордным в производстве и реализации калийных удобрений. Однако меня беспокоит тот факт, что на уровне увеличения физических объемов экспорта, приток валюты в страну не восстановлен. Хотелось бы услышать от присутствующих на сегодняшнем совещании ответы на следующие вопросы. Первое. Что предпринимается для наращивания валютной выручки? Выработана ли оптимальная стратегия продаж с учетом современных тенденций мирового калийного рынка? Какова наша ценовая политика? Что делается для закрепления на ключевых рынках, в частности, Бразилии, Индии, Китая? Во-вторых. Как повысить эффективность работы нашей товаропроводящей сети? Комитет госконтроля отмечает увеличение количества посредников - это недопустимо. Если на каком-то сложном этапе это было нормально, то сегодня от этого нужно уходить, нужно выходить на прямые контакты — никаких посредников, неоправданных посредников, скажем так, быть не должно. А если они и будут, то это должно быть самый минимум. Считаю, что нам следуют энергичнее использовать прямые торговые связи производителей и потребителей. Находить более выгодные пути решения, имеющихся проблем.

Кадровое обеспечение калийной отрасли. На этой теме глава государства заостряет особое внимание. Ведь многое зависит от тех, кто продвигает продукцию на зарубежные рынки. И речь здесь идет не только о маркетологах и работниках отделов продаж. Специалисты белорусских посольств за границей — тоже должны участвовать в процессе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу опять же обратить внимание тех, кто меня информирует и докладывает о том, что «ай-я-яй, у нас люди глупые, нет специалистов по продажам калийных удобрений». Прекратите эту писанину и нытье. У нас достаточно людей, которые умеют не только продать товар, но и качественно его произвести. А это гораздо сложнее. И если наши шахтеры и специалисты в Солигорске произвели хороший товар, а кто-то не умеет договориться и продать товар — грош тому цена. Я просто читаю подобные опусы и откладываю в сторону и им не верю. Это некая инертность: вот у нас нет специалистов. Есть у нас специалисты в достаточном количестве! Они находятся в посольствах Республики Беларусь за границей. Кстати, Макею и Рыбакову персонально было поручено заняться вопросом реализации калийных удобрений.

Вопрос кадров в отрасли скоро станет более актуальным, ведь строится еще одно предприятие по переработке калия и развивается новое месторождение — Припятское. Ситуация на калийном рынке постепенно стабилизируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.