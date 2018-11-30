Новости экономики за 30.11.2018

Новости Беларуси. Министерство финансов готово облегчить доступ иностранных инвесторов к белорусским ценным бумагам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет работа по интеграции инфраструктуры финансового рынка в мировую систему. Профильное ведомство работает с клиринговой системой по установлению корреспондентских отношений. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты изменятся с 1 декабря Это поможет нерезидентам покупать ценные бумаги белорусских эмитентов удаленно, используя понятные, традиционные для инвесторов механизмы расчетов. БЕЛОРУССКИЕ АВТОБУСЫ В ЧЕБОКСАРАХ



Белорусские автобусы будут курсировать по дорогам Чебоксар. 10 новых машин закупили для пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. Глава российского региона поблагодарил представителей делегации нашей страны за расширение взаимовыгодного сотрудничества, за оперативное выполнение договоренностей, обратив внимание, что торговый оборот между странами растёт.

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