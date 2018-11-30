Прямой эфир

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты изменятся с 1 декабря

30 ноября 2018 17:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые продаются за пределами ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты изменятся с 1 декабря-1

Существенно снизится пошлина на сырую нефть. В декабре она вместо предыдущего значения в 154 доллара за тонну будет составлять всего 135 долларов. Естественно, уменьшится и ставка пошлины на прямогонный и товарные бензины, дизельное топливо, бензол, смазочные и прочие масла.

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты изменятся с 1 декабря-4

Весь объем экспортных пошлин на черное золото и его производные зачисляется в белорусский бюджет согласно договоренностям между властями Беларуси и России. Эти средства идут на уплату внешних задолженностей нашей страны.

Больше новостей экономики за 30 ноября здесь

# Добыча нефти # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 30.11.2018
30 ноября 2018 17:58

Новости экономики за 30.11.2018

Белорусы смогут открывать счёта в иностранных банках
30 ноября 2018 17:57

Белорусы смогут открывать счёта в иностранных банках

В сети появились кадры с 40-метровым автопоездом с оборудованием для БелАЭС
30 ноября 2018 15:04

В сети появились кадры с 40-метровым автопоездом с оборудованием для БелАЭС