Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты изменятся с 1 декабря

Новости Беларуси. Беларусь с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые продаются за пределами ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Существенно снизится пошлина на сырую нефть. В декабре она вместо предыдущего значения в 154 доллара за тонну будет составлять всего 135 долларов. Естественно, уменьшится и ставка пошлины на прямогонный и товарные бензины, дизельное топливо, бензол, смазочные и прочие масла.