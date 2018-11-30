Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты изменятся с 1 декабря

Новости Беларуси. Беларусь с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые продаются за пределами ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые продаются за пределами ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Существенно снизится пошлина на сырую нефть. В декабре она вместо предыдущего значения в 154 доллара за тонну будет составлять всего 135 долларов. Естественно, уменьшится и ставка пошлины на прямогонный и товарные бензины, дизельное топливо, бензол, смазочные и прочие масла.
Весь объем экспортных пошлин на черное золото и его производные зачисляется в белорусский бюджет согласно договоренностям между властями Беларуси и России. Эти средства идут на уплату внешних задолженностей нашей страны.
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