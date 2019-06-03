Беларусь заинтересовалась опытом Словакии в вопросах местного самоуправления

Новости Беларуси. О региональной политике 3 июня в Минске говорили парламентарии двух стран.

В частности, нашим партнерам рассказали о работе молодежного парламента. Сегодня в Беларуси работают 11 совместных и 7 иностранных предприятий с участием словацкого капитала. Не за горами – совместные производства на территории Словакии.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Безусловно, нас интересовали вопросы, связанные с местным самоуправлением. Во исполнение поручений главы государства мы работаем в этой сфере, и как правильно сделать распределение полномочий между центром и регионами, здесь опыт Словакии просто бесценен.

Андрей Данко, председатель Национального совета Словакии:

Мы в процессе встречи действительно обменялись информацией, полезным опытом о том, чему мы смогли бы поучиться у вас. Я восхищён тем, как вы цените и уважаете свою историю. Сегодня я побывал в музее истории Великой Отечественной войны и Национальной библиотеке, и увидел, что вы умеете хранить и чтить память. Это может быть одним из посланий словацкому народу, что мы должны хранить свои традиционные ценности.