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Более 20 разработок представит БГУ на Китайской международной промышленной ярмарке

17 сентября 2019 15:33
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Новости Беларуси. Реагенты для очистки воды, визуализаторы инфракрасного излучения, система контроля радиационной обстановки на крупных ядерно-опасных объектах. Всего более 20 научно-технических разработок представляет Белгосуниверситет на Китайской международной промышленной ярмарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 разработок представит БГУ на Китайской международной промышленной ярмарке-1

Более 20 разработок представит БГУ на Китайской международной промышленной ярмарке-3

Более 20 разработок представит БГУ на Китайской международной промышленной ярмарке-5

Среди экспонатов вуза также инновационные разработки: например, ультрачерные пленки, которые можно использовать в качестве датчика световых потоков в космических приборах.

Китайская международная промышленная ярмарка занимает второе место среди индустриальных выставок во всем мире.

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# Технологии # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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