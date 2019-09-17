Более 20 разработок представит БГУ на Китайской международной промышленной ярмарке

Новости Беларуси. Реагенты для очистки воды, визуализаторы инфракрасного излучения, система контроля радиационной обстановки на крупных ядерно-опасных объектах. Всего более 20 научно-технических разработок представляет Белгосуниверситет на Китайской международной промышленной ярмарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.