Более 20 разработок представит БГУ на Китайской международной промышленной ярмарке

Новости Беларуси. Реагенты для очистки воды, визуализаторы инфракрасного излучения, система контроля радиационной обстановки на крупных ядерно-опасных объектах. Всего более 20 научно-технических разработок представляет Белгосуниверситет на Китайской международной промышленной ярмарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди экспонатов вуза также инновационные разработки: например, ультрачерные пленки, которые можно использовать в качестве датчика световых потоков в космических приборах.
Китайская международная промышленная ярмарка занимает второе место среди индустриальных выставок во всем мире.
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