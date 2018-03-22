Ведение бизнеса в Беларуси обсудили в Толедо. В переговорах участвовали 30 крупнейших компаний Испании

Новости Беларуси. О возможностях ведения бизнеса в Беларуси говорили в Толедо 21 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деловая встреча при поддержке нашего Посольства в Испании собрала представителей 30 крупнейших компаний этого европейского государства.

Инвестиционный климат Беларуси в последнее время значительно потеплел. Зарубежные компании могут пользоваться и преимуществами, которые открывает Евразийский экономический союз. Партнеры не стали откладывать дело в долгий ящик. Сразу после официальной части встречи стороны провели двусторонние переговоры.