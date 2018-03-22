Прямой эфир

Ведение бизнеса в Беларуси обсудили в Толедо. В переговорах участвовали 30 крупнейших компаний Испании

22 марта 2018 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О возможностях ведения бизнеса в Беларуси говорили в Толедо 21 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деловая встреча при поддержке нашего Посольства в Испании собрала представителей 30 крупнейших компаний этого европейского государства.

Инвестиционный климат Беларуси в последнее время значительно потеплел. Зарубежные компании могут пользоваться и преимуществами, которые открывает Евразийский экономический союз. Партнеры не стали откладывать дело в долгий ящик. Сразу после официальной части встречи стороны провели двусторонние переговоры.

Ведение бизнеса в Беларуси обсудили в Толедо. В переговорах участвовали 30 крупнейших компаний Испании-1

Ведение бизнеса в Беларуси обсудили в Толедо. В переговорах участвовали 30 крупнейших компаний Испании-3

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Испания

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 21.03.2018
21 марта 2018 16:26

Новости экономики за 21.03.2018

Из первых уст рассказать о нашей стране. Беларусь будет представлена на «ЭКСПО-2020» в Дубае
21 марта 2018 11:51

Из первых уст рассказать о нашей стране. Беларусь будет представлена на «ЭКСПО-2020» в Дубае

Беларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтов. Михаил Русый посетил производственную площадку
21 марта 2018 11:16

Беларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтов. Михаил Русый посетил производственную площадку