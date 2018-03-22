Производство электробусов и предприятие по переработке молока и мяса. Какие совместные проекты возможны у Беларуси и Грузии

Новости Беларуси. Александр Лукашенко – с официальным визитом в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экономическое сотрудничество двух стран в Тбилиси обсуждают и деловые круги.

В грузинской столице сегодня, 22 марта, проходит совместный бизнес-форум. Площадка собрала около трех сотен человек. Среди потенциальных совместных проектов – производство белорусских электробусов в Тбилиси, предприятие по переработке молока и мяса.

В Батуме, тем временем, уже открывается сборка наших тракторов. А МАЗ договорился поставить в Грузию самосвалы.

Визит Александра Лукашенко в Тбилиси запланирован на два дня. 23 марта Президент планирует провести ряд встреч и возложить венок к Мемориалу Героям, павшим за единство Грузии.

«У белорусского продукта в Грузии имидж качественной продукции». В Тбилиси проходит совместный бизнес-форум Беларуси и Грузии