«У белорусского продукта в Грузии имидж качественной продукции». В Тбилиси проходит совместный бизнес-форум Беларуси и Грузии

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Грузию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономическое сотрудничество двух стран в Тбилиси уже начали обсуждать деловые круги. Совместный бизнес-форум собрал около трех сотен человек.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Важно, что у нас пошли совместные проекты в области машиностроения.

Сегодня в нашей делегации – 64 белорусских предприятия, 23 презентационных стола. В основном, это наша пищевая промышленность. Но здесь также и нефтехимия, строительная отрасль. Здесь и новые технологии.

Наши грузинские партнеры очень заинтересованы в развитии IT-сектора, и об этом тоже будем сегодня говорить.