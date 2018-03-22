«У белорусского продукта в Грузии имидж качественной продукции». В Тбилиси проходит совместный бизнес-форум Беларуси и Грузии

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Грузию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Грузию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономическое сотрудничество двух стран в Тбилиси уже начали обсуждать деловые круги. Совместный бизнес-форум собрал около трех сотен человек.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Важно, что у нас пошли совместные проекты в области машиностроения.
Сегодня в нашей делегации – 64 белорусских предприятия, 23 презентационных стола. В основном, это наша пищевая промышленность. Но здесь также и нефтехимия, строительная отрасль. Здесь и новые технологии.
Наши грузинские партнеры очень заинтересованы в развитии IT-сектора, и об этом тоже будем сегодня говорить.
Гиорги Хабашвили, генеральный директор торговой сети (Грузия):
У белорусского продукта в Грузии имидж качественной продукции. И люди помнят о качестве белорусского продукта.
Мы активно собираемся работать с Могилевским мясокомбинатом, с «Коммунаркой». Мы с ними встречались, мы с ними проходили все вопросы, делали дегустации. Очень высокого качества вся продукция.
Одновременно с визитом Президента Беларуси в Тбилиси проходят Дни Минска. Обе страны рассчитывают, что нынешние события дадут новый импульс отношениям.