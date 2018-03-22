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«У белорусского продукта в Грузии имидж качественной продукции». В Тбилиси проходит совместный бизнес-форум Беларуси и Грузии

22 марта 2018 10:45
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Грузию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У белорусского продукта в Грузии имидж качественной продукции». В Тбилиси проходит совместный бизнес-форум Беларуси и Грузии-1

Экономическое сотрудничество двух стран в Тбилиси уже начали обсуждать деловые круги. Совместный бизнес-форум собрал около трех сотен человек.

«У белорусского продукта в Грузии имидж качественной продукции». В Тбилиси проходит совместный бизнес-форум Беларуси и Грузии-4

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Важно, что у нас пошли совместные проекты в области машиностроения.

Сегодня в нашей делегации – 64 белорусских предприятия, 23 презентационных стола. В основном, это наша пищевая промышленность. Но здесь также и нефтехимия, строительная отрасль. Здесь и новые технологии.

Наши грузинские партнеры очень заинтересованы в развитии IT-сектора, и об этом тоже будем сегодня говорить.

«У белорусского продукта в Грузии имидж качественной продукции». В Тбилиси проходит совместный бизнес-форум Беларуси и Грузии-7

Гиорги Хабашвили, генеральный директор торговой сети (Грузия):
У белорусского продукта в Грузии имидж качественной продукции. И люди помнят о качестве белорусского продукта.

Мы активно собираемся работать с Могилевским мясокомбинатом, с «Коммунаркой». Мы с ними встречались, мы с ними проходили все вопросы, делали дегустации. Очень высокого качества вся продукция.

Одновременно с визитом Президента Беларуси в Тбилиси проходят Дни Минска. Обе страны рассчитывают, что нынешние события дадут новый импульс отношениям.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Грузия # Владимир Улахович # Гиорги Хабашвили

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