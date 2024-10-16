Делегация Хабаровского края во главе с губернатором посетила Могилёв – узнали, какие вопросы обсуждали

Список городов, между которыми установлены постоянные дружественные связи, постоянно растет. Примером являются Могилев и Хабаровск. Развиваются кооперационные связи и совместные программы по импортозамещению. Представители двух регионов продолжают находить точки роста, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Делегация российского региона во главе с губернатором посетила Могилевскую область. Несмотря на большое расстояние – порядка 9 тысяч километров – Могилев и Хабаровск связывает давнее сотрудничество. И хотя развивается оно довольно динамично, есть нюанс: поставки не регулярные. Стороны уверены, такой уровень и масштаб не соответствуют существующему потенциалу. При хозяйском подходе цифры товарооборота и перечень товаров могут быть куда внушительнее.

Поставки техники, лифтового оборудования, продуктов питания и потребительских товаров. Такие перспективы взаимодействия наметили участники заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Хабаровского края.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома: Здесь самое главное, чтобы были обоюдный интерес и желание. Чтобы мы все думали о том, как сделать правильно и лучше, чтобы было выгодно всем. Мы это обязательно сделаем. Я больше чем уверен.

Дмитрий Демешин, губернатор Хабаровского края (Россия):

С большим интересом познакомились еще с одним предприятием – это металлообработка. Мы увидели, что точки роста есть. В том числе с Могилевского предприятия поставляется продукция на хабаровские заводы. Конечно же, это тоже мы будем развивать – посредством государственных заказов, потому что продукция двойного назначения и может использоваться в разных видах промышленных технологий.

В рамках визита делегация Хабаровского края смогла оценить и промышленный потенциал Могилевщины. Гости посетили производства хлебобулочных, кондитерских изделий, а также молочной продукции.