Как микрочип спасет от боли, и что слышит инновационный стетоскоп? Репортаж о достижениях цифровой экономики

Новости Беларуси. Свой центр разработки в Парке высоких технологий открыл южнокорейский гигант и мировой лидер по производству микросхем с доходом около 30 миллиардов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Более 3 тысяч участников и 90 докладчиков из 25 стран мира приняли участие в инженерной конференции резидента ПВТ – компании EPAM. И, конечно, исторический максимум: за последние 9 месяцев резидентами Парка высоких технологий стали около 200 новых компаний. А это больше, чем за все 12 лет его существования. Но речь не о количестве ради количества. Точный курс Президента на IT-страну, декрет «О развитии цифровой экономики» буквально открыл кислород не только стартапам, но и дал второе дыхание давно зарегистрированным резидентам ПВТ. Как результат – цифры экспорта: за полгода он вырос на 40%. И это без учёта новых компаний.

Ольга Коршун, СТВ:

Вы бы вживили такую штуку? Андрей Колоткин, заместитель директора по развитию компании «НТЛаб»:

Желаю всем не быть пациентами.

В руках белорусского программиста практически микроэлектронная панацея, которая поможет избавиться от хронических болей и даже от приступов эпилепсии. Такой чип стимулирует нервные окончания электрическим током. Мощность разряда назначает врач. Капсула, наверное, чуть больше рисового зерна, подзарядки не требует. Срок годности – не ограничен. Андрей Колоткин:

Наши израильские партнеры успешно провели испытания на животных и переходят к клиническим испытаниям на людях.

Израильская команда отвечает за медицинскую составляющую. За инженерную и техническую – команда компании «НТЛаб», которая недавно стала резидентом ПВТ.

Дмитрий Черняковский, директор компании «НТЛаб»:

Сейчас условия предельно комфортные: никакой бюрократии, поддержка в подготовке документов. Если есть продуманный бизнес-план, то вступление в Парк - это простая процедура.

На неделе состоялся еще один дебют в медицине и в IT. Этот стартап позволит вздохнуть с облегчением пульмонологам и их пациентам.

Алексей Каранкевич, технический директор компании «Healthy Networks»:

Приложение состоит из двух частей: блютуз-стетоскоп для записи звуков легких он синхронизируется с телефоном, на него передаем запись звука и анализируем с помощью нейронной сети. Такой инновационный стетоскоп, по мнению разработчиков, может «расслышать» болезнь даже на самой ранней стадии. Нейросеть улавливает хрипы, которые наше ухо не в состоянии распознать. Да и человеческий фактор в постановке диагноза никто не отменял. Прототип ошибся всего в 7 % случаев. Но и это дело поправимое.

Максим Зябко, директор по маркетингу компании «Healthy Networks»:

Должно быть максимально доступное устройство – в идеале 15-20 долларов, и можно еще удешевить за счет других технических решений.

В белорусской IT-семье за последние 9 месяцев – заметное прибавление. В ПВТ вступило около 200 новых компаний. Это больше, чем за все 12 лет его существования. Декрет «О развитии цифровой экономики» буквально открыл кислород не только для стартапов, но и дал второе дыхание старым резидентам ПВТ. Об этом говорит рост экспорта за эти полгода уже на 40 % и это без учёта новых компаний. То есть рост не только количественный, но и качественный.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

В начале 2017 года Президент объявил курс на IT-страну. И действительно, 2017 год стал переломным, причем стал переломным не просто потому, что был принят декрет, а и темпы роста экспорта ПВТ стали увеличиваться. И впервые в 2017 году превысили такую психологическую планку в миллиард долларов. Мы сейчас смотрим первую половину 2018 года плюс к тем достижениям, которые были, 40% рост экспорта. Результаты, которые есть, они превзошли наши планы и ожидания. Мы рассчитывали, что все-таки поскромнее будет, но слава богу, что получилось гораздо лучше. Это, конечно, результат доверия и нашего местного IT-сообщества, и крупных зарубежных компаний к нашей стране, к главе государства, к решениям, которые принял Президент в области цифровой экономики.

Ольга Коршун, СТВ:

Таким образом, в нашем Парке высоких технологий уже 388 компаний. А невидимые, но от этого не менее крепкие технологические нити связывают Беларусь с разными странами – от Норвегии до США. Только сейчас в ПВТ вошли команды из нескольких десятков стран. А мобильными приложениями, разработанными в ПВТ, пользуются более миллиарда человек. То есть практически по всему миру.

С Норвегией у Беларуси буквально не паханое IT-поле. Но в 2018 году впервые скандинавский инвестор освоил наш технологический ландшафт. В итоге совместными усилиями оцифровали самую традиционную игру в мире – гольф. Мобильное приложение быстро введет в курс дела, поможет забронировать время и даже покажет то, что скрыто от человеческих глаз. Для этого достаточно немного повернуть камеру смартфона.

Ольга Сицко, руководитель белорусского представительства норвежской компании «Фронтбайт»:

Показывает различные объекты, которые есть на этом гольф-поле и расстояние до них. Ольга Коршун:

Мы их видим на смартфоне, но их в режиме реального времени нет.

На поле для гольфа много препятствий – вода, песок, неровный рельеф. Приложение поможет успешно преодолеть их. А вот условия игры на белорусском IT-рынке максимально понятны и для новичков, и для опытных участников. Ольга Сицко:

После вступления в силу декрета «О цифровой экономики» о нашей стране заговорили в мире. Норвежские инвесторы впервые пришли в Беларусь в качестве инвестора в IT. Наших коллег привлекали те возможности, которые есть в ПВТ. Наши инвесторы увидели потенциал для развития своих продуктов.