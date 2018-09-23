«Мы вывели новую породу норки» – председатель правления Белкоопсоюза

За последние 2-3 года мы провели полную модернизацию наших ферм. Построили одну звероферму по технологиям, которых нет поблизости ни у кого из стран. Это высочайший уровень производства, это Гродненская область, Стриевка. Мы вывели новую породу норки, которая на сегодня является конкурентоспособной и востребованной на меховом рынке.

В стране реализовано около тысячи изделий по итогам 2017 года. Приезжают к нам из дальнего зарубежья и из США недавно купили несколько шуб.