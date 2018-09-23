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«Мы вывели новую породу норки» – председатель правления Белкоопсоюза

23 сентября 2018 17:21
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» был председатель Белкоопсоюза Валерий Иванов.

«Мы вывели новую породу норки» – председатель правления Белкоопсоюза-1

Юлия Огнева, СТВ:
Святая святых для любой дамы – ваш магазин меховых изделий.

«Мы вывели новую породу норки» – председатель правления Белкоопсоюза-4

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
95% общее производство пушнины в Республике Беларусь – пушнина потребкооперации. Шесть звероферм производят 500 тысяч шкурок норки.

«Мы вывели новую породу норки» – председатель правления Белкоопсоюза-7

За последние 2-3 года мы провели полную модернизацию наших ферм. Построили одну звероферму по технологиям, которых нет поблизости ни у кого из стран. Это высочайший уровень производства, это Гродненская область, Стриевка. Мы вывели новую породу норки, которая на сегодня является конкурентоспособной и востребованной на меховом рынке.

В стране реализовано около тысячи изделий по итогам 2017 года. Приезжают к нам из дальнего зарубежья и из США недавно купили несколько шуб.

О других темах интервью можно узнать здесь

# Предприятия Беларуси # Экономика # Валерий Иванов # Фотофакт

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