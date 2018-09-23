«Мы вывели новую породу норки» – председатель правления Белкоопсоюза

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» был председатель Белкоопсоюза Валерий Иванов.
Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» был председатель Белкоопсоюза Валерий Иванов.
Юлия Огнева, СТВ:
Святая святых для любой дамы – ваш магазин меховых изделий.
Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
95% общее производство пушнины в Республике Беларусь – пушнина потребкооперации. Шесть звероферм производят 500 тысяч шкурок норки.
За последние 2-3 года мы провели полную модернизацию наших ферм. Построили одну звероферму по технологиям, которых нет поблизости ни у кого из стран. Это высочайший уровень производства, это Гродненская область, Стриевка. Мы вывели новую породу норки, которая на сегодня является конкурентоспособной и востребованной на меховом рынке.
В стране реализовано около тысячи изделий по итогам 2017 года. Приезжают к нам из дальнего зарубежья и из США недавно купили несколько шуб.
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