Новости экономики за 11.12.2019

Новости Беларуси. Инфляция в ноябре составила всего 0,2 %. Полупроцентное подорожание продовольственных товаров было уравновешено товарами непродовольственными, которые в общем стали дешевле на 0,1 %.

Что касается продуктов, то здесь ощутимо прибавили в стоимости сладкий перец, виноград, груши, гречневая крупа и помидоры. В то же время подешевели свежая капуста, некоторые рыбные деликатесы, икра и цитрусовые. Немного дешевле стали обеды в столовой, а вот в ресторанах и кафе слегка подорожали.

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Также незначительно прибавил в цене фастфуд. В целом, с начала 2019 года индекс потребительских цен вырос на 4,2 %, что пока вполне укладывается в рамки годового прогноза Нацбанка.

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