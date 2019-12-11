Новости экономики за 11.12.2019

Новости Беларуси. Инфляция в ноябре составила всего 0,2 %. Полупроцентное подорожание продовольственных товаров было уравновешено товарами непродовольственными, которые в общем стали дешевле на 0,1 %.
Новости Беларуси. Инфляция в ноябре составила всего 0,2 %. Полупроцентное подорожание продовольственных товаров было уравновешено товарами непродовольственными, которые в общем стали дешевле на 0,1 %.
Что касается продуктов, то здесь ощутимо прибавили в стоимости сладкий перец, виноград, груши, гречневая крупа и помидоры. В то же время подешевели свежая капуста, некоторые рыбные деликатесы, икра и цитрусовые. Немного дешевле стали обеды в столовой, а вот в ресторанах и кафе слегка подорожали.
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Также незначительно прибавил в цене фастфуд. В целом, с начала 2019 года индекс потребительских цен вырос на 4,2 %, что пока вполне укладывается в рамки годового прогноза Нацбанка.
МАЗ ОТПРАВИТ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ МАШИНОКОМПЛЕКТОВ В ЕГИПЕТ
МАЗы будут собирать в Египте. Достигнута договорённость о поставке первой партии машинокомплектов для организованного в Каире совместного сборочного производства. Кроме того согласованы и вопросы продвижения готовой продукции в регионе. Такое сотрудничество выглядит очень перспективно, и в первую очередь за счёт возможности для Минского автозавода значительно расширить географию сбыта своей продукции. У Египта заключены соглашения о беспошлинной торговле со многими странами Африки и Ближнего Востока.
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