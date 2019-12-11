На первом энергоблоке БелАЭС началась обкатка реакторной установки

Новости Беларуси. На первом энергоблоке БелАЭС специалисты приступили к горячей обкатке реакторной установки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый масштабный этап пусконаладочных работ перед началом физического пуска.

Процесс полностью имитирует работу энергоблока, только вместо настоящих, в реактор загружены имитаторы тепловыделяющих сборок. Будет проверена работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям по эксплуатации и безопасности. Также будут опробованы, проверены и испытаны все системы, в том числе и с моделированием аварийных ситуаций.

Таким образом, можно говорить, что программа подготовки первого энергоблока к физическому пуску вышла на финишную прямую. Он, напомним, намечен на январь 2020 года.