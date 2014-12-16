Роспотребнадзор обнаружил нарушения в белорусской соли производства «Мозырьсоль» и «Белкалий»

Новости Беларуси. Появились очередные претензии к качеству белорусской продукции. На этот раз нарушения уже в соли обнаружил Роспотребнадзор. По данным российской стороны, продукция предприятий «Мозырьсоль» и «Белкалий» якобы содержит различные примеси. Правда, поставки пока не запретили, а лишь усилили санитарный надзор в пунктах пропуска.

Впрочем, это не первые претензии России к качеству белорусской продукции. До сих пор решается вопрос с поставками нашего мяса и молока. Так, на данный момент запрет снят всего с трети предприятий, хотя еще накануне большинство наших комбинатов должны были вернуться на российский рынок. Об этом стороны договорились во время заседания Экономического совета СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.