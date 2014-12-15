Россельхознадзор разрешил поставки Березовскому мясоконсервному комбинату и Беловежским деликатесам

Новости Беларуси. И к теме возобновления поставок белорусской продукции на российский рынок. Буквально час назад стало известно, что еще двум предприятиям разрешены поставки продовольствия в Россию. Это Березовский мясоконсервный комбинат и Беловежские деликатесы.

Однако, процесс идет не так быстро как хотелось бы. Как ожидалось, сегодня в Москве должно было быть принято положительное решение по большинству наших предприятий. Речь, об окончательном решении по полному восстановлению поставок белорусской продукции в Россию. Об этом в конце минувшей недели договорились в рамках заседания Экономического совета СНГ.

Пока же Россельхознадзор снял ограничения лишь с восьми наших предприятий. Среди них Жлобинский, Гомельский и Калинковичский мясокомбинаты, а также Витебская птицефабрика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Вся правовая основа существует в Таможенном союзе. Буквально на следующий день было большое совещание уже евразийской экономической комиссии. Пути решения были четко обозначены, которые позволяют решить эту проблему буквально днями. Есть механизмы наработанные, надо было ими с самого начала воспользоваться. И я с огорчением констатирую, что участники, инициаторы этого процесса этим не воспользовались.