Минторг Беларуси закрыл три из семи магазинов «Гиппо» в Минске

Новости Беларуси. Два из закрытых магазинов располагаются в Минске на улицах Жуковского и Червякова, еще один – в деревне Боровая Минского района.

Таков результат проверок, которые провели специалисты ведомства. Во всех магазинах были обнаружены многочисленные нарушения правил торговли. Выявлены факты реализации товаров с истекшим сроком годности (колбасные изделия, рыба, пиво, моющие средства и др.), рекламы алкоголя, несоблюдения ассортиментных перечней, неправильного оформления скидок и т. д.

Валерьян Беспалов, начальник управления контроля потребительского рынка торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

Данными объектами нарушались правила продажи товаров. В том числе, практически в каждом из них устанавливалась продукция с истекшим сроком годности, массовое отсутствие отечественных товаров, особенно по непродовольственным товарам. И другие нарушения. Срок, установленный по приостановлению деятельности, до 22 декабря текущего года. если субъект хозяйствования исправит нарушения заранее, он вправе обратиться в Министерство торговли и мы контрольными мероприятиями проверим, приведены ли в соответствие все объекты и весь ассортимент, который был установлен при проверках.

Артур Карпович, первый заместитель Министра торговли:

Нарушения в магазинах на улице Жуковского и в деревне Боровая устанавливались и ранее, но, к сожалению, должных выводов субъект хозяйствования не сделал. Время уговоров закончилось.

На минувшей неделе торговая инспекция выявила нарушения и в крупных магазинах бытовой техники. Тогда приостановили работу на 10 дней 7 торговых объектов: «Электросила» (в Минске, Пинске, Молодечно, Мозыре) и «5 элемент» (в Гомеле, Волковыске, Слониме)». Среди нарушений - факты обмана потребителей, несоблюдения ассортиментных перечней, реализации товаров с истекшим сроком годности (моющие средства, картриджи, средства для чистки и др.), отсутствия ценников, информации о товарах на белорусском либо русском языке, о стране их происхождения, аннотаций с основными техническими характеристиками.