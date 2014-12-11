Торговая инспекция Беларуси закрыла семь объектов двух крупных сетей бытовой техники из-за нарушения законодательства

Новости Беларуси. Торговая инспекция Беларуси выявила нарушения в крупных магазинах бытовой техники и приостановила работу семь торговых объектов. При этом нарушения обнаружены во многих точках продаж, подвергнутых проверке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, выявлены факты обмана потребителей, несоблюдения ассортиментных перечней, реализации товаров с истекшим сроком годности, отсутствия ценников, информации о стране происхождения товара.

Валерьян Беспалый, начальник управления контроля потребительского рынка – торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

Проверено двадцать семь магазинов двух торговых сетей. В каждом втором магазине установлены нарушения торгового законодательства.

Например, в городе Слониме устанавливалось массовое отсутствие отечественных товаров согласно ассортиментному перечню. Представлен был только один телевизор отечественного производства.

Министерством торговли, первым заместителем министра - Карповичем Артуром Борисовичем принято решение о приостановлении деятельности семи магазинов данных торговых сетей с двенадцатого декабря. Установленный срок устранения для этих организаций - десять дней.

