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Бюджет ЕАЭС на 2015 год одобрен 12 декабря в Москве

11 декабря 2014 19:05
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Новости России. Бюджет Евразийского экономического союза на 2015 год одобрен 12 декабря в Москве. Общая сумма  - более 6,5 миллиардов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взносы стран-участниц союза распределились следующим образом: от Беларуси в бюджет поступит более 310 млн российских рублей, от  Казахстана -  почти 487 млн., долевой взнос России - 5 млрд 840 млн российских рублей.

Проект бюджета ЕАЭС должен быть утвержден Высшим Евразийским экономическим советом, который, как ожидается, пройдет в российской столице в конце декабря. 

 

# Экономика # Евразийский союз

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