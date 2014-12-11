Бюджет ЕАЭС на 2015 год одобрен 12 декабря в Москве

Новости России. Бюджет Евразийского экономического союза на 2015 год одобрен 12 декабря в Москве. Общая сумма - более 6,5 миллиардов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взносы стран-участниц союза распределились следующим образом: от Беларуси в бюджет поступит более 310 млн российских рублей, от Казахстана - почти 487 млн., долевой взнос России - 5 млрд 840 млн российских рублей.

Проект бюджета ЕАЭС должен быть утвержден Высшим Евразийским экономическим советом, который, как ожидается, пройдет в российской столице в конце декабря.