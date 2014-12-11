12 декабря в Москве открылась ярмарка, на которой представлены белорусские мясо, молоко и рыба

Новости Беларуси. Москвичи 12 декабря смогли в полной мере оценить белорусские товары. В российской столице открылась ярмарка, на которой представлены наши мясо, молоко и рыба. Есть и белорусские сувениры и товары новогодней тематики. Гости ярмарки успели оценить и нашу национальную кухню. О белорусском «смаке» из российской столицы корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, СТВ:

Российские ограничения на поставку белорусской мясной продукции свинью подкладывают в первую очередь самим же покупателям. Однако такие временные меры сверху аппетита простым покупателям отнюдь не портят. В этом мы в очередной раз убедились на открывшейся 11 декабря в Москве белорусской ярмарке.

Аншлаг у прилавков до позднего вечера. На входе в павильон одна лаконичная вывеска. Впрочем, реклама представленной продукции не нужна. Словосочетание «сделано в Беларуси» для покупателей лучшая гарантия.

Покупатель:

Очень нравится вкус, качество. Если ешь мясо, колбасу, то чувствуется, что это колбаса и мясо. Без вариантов.

О блокировке поставок наших мясокомбинатов многие и вовсе не слышали. Однако вкусам не изменяют. Есть и постоянные покупатели, что целенаправленно идут за белорусскими гостинцами.

Продавец:

Наша белорусская, минская продукция очень славится. К нам покупатели возвращаются еще не раз - мы когда-то уже здесь стояли. Все покупатели этого района довольны.

Среди поклонников белорусских «прысмакаў» и народный артист России Олег Газманов. Признается, будет жаль, если ассортимент наших продуктов уменьшится, ведь его райдер белорусская кухня всегда удовлетворяла.

Олег Газманов, народный артист России:

Мне всегда нравилось, нравится и будет нравится ездить в Беларусь с концертами. и я знаю, как там относятся вообще к сельхозпродукции: сами все выращивают - и это очень приятно. Мне кажется, что все вот эти (я не могу сказать - воины) недоразумения в плане поставок продукции должны быть разрешены в ближайшее время. У меня такое ощущение. Потому что их не должно быть. Я не могу себе представить, чтобы запретили поставки того, что нам нужно. Потому что продукция очень хорошая. Нам это нужно.

Сегодня Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции для Гомельского и Жлобинского мясокомбинатов, Витебской бройлерной птицефабрики.

Специалисты ведомства продолжают проверять белорусские предприятия. Тем временем, эксперты убеждены: расхождения во взглядах в поставках продовольствия партнеров по Евразийскому союзу совсем не положительным образом скажутся на имидже интеграционного объединения.

Михаил Делягин, политолог, директор Института по проблемам глобализации (Россия):

Нет ничего, что Россия не могла бы производить сама. Но у нас плохо со стимулированием сельского хозяйства, у нас плохая организация, у нас высокий монополизм. Зачем развивать собственное хозяйство - гораздо проще протянуть руку и купить в Беларуси. Поэтому Россия в белорусских товарах заинтересована сильно. У нас даже не Казанском вокзале продается белорусское мороженное.

Яна Шипко, СТВ:

Сегодня четверг. В советские годы он считался рыбным днем. Похоже, россиянам предлагают вспомнить эту традицию. Астраханские ученые уже разработали рецепт колбасы из рыбного неликвида. Придется ли такая антикризисная салями по вкусу, неизвестно. Пока здесь на ярмарке сметают с прилавков белорусскую колбасу, которая привычнее и по вкусу, и по качеству.

