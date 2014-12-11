Новости Беларуси. 11 декабря стало известно, что еще с трех белорусских предприятий сняты ограничения на поставку продукции в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это Гомельский и Жлобинский мясокомбинаты, а также Витебская бройлерная птицефабрика.

Об этом сообщил директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Василий Пивовар, находящийся сейчас с проверкой на одном из предприятий Минской области.

Василий Пивовар, директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси:

Как и договаривались ранее, из пяти предприятий, которые имели меньше всего выявлений по несоответствию - Гомельский мясокомбинат, Жлобинский мясокомбинат и Витебская бройлерная фабрика были переведены из режима «временно ограниченно» на режим усиленного лабораторного контроля. Они имеют возможность поставлять продукцию с Российскую Федерацию. Оставшиеся два предприятия из этого списка - птицефабрика «Рассвет» и Скидельский агрокомбинат. Они пока не предоставили полный пакет документов. По мере поступления протоколов испытаний, я думаю, в самое ближайшее время ограничения будут сняты.

Ранее были сняты ограничения с Калинковичского мясокомбината. В ожидании еще 12 предприятий.