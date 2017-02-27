Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 26 февраля: бизнес в Беларуси

Новости Беларуси. Президент дал поручение контролирующим органам существенно сократить количество плановых проверок. По инициативе главы государства создана рабочая группа, которая будет инвентаризировать все процедуры, связанные с бизнесом, с целью их радикального упрощения. Также в Беларуси с 24 февраля по 3 марта проходит Неделя белорусского предпринимательства. Это – более 100 различных мероприятий в столице и регионах. Бизнес в Беларуси обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Гости в студии:

Пётр Арушаньянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства

Сергей Новицкий, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь

Сергей Гайдукевич, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Вадим Боровик, политолог