Из-за всякой ерунды штраф: с какими проблемами сталкиваются бизнесмены и в чем видят их решение

Новости Беларуси. Темой этой недели, да и, пожалуй, последнего времени, становится назревающий диалог бизнеса и власти. Предприниматели готовы вносить предложения, делиться опытом в управлении проблемными предприятиями. Государство – создавать более комфортный бизнес-климат, свести к минимуму проверки.

Совсем недавно Президент потребовал сократить число внеплановых приездов контролеров. По статистике, каждое восьмое предприятие становится объектом пристального внимания чиновников. А остановка бизнеса для проверки даже на пару дней, мягко говоря, не всегда идет на пользу делу.

Успешная фирма вмиг может стать отстающей. Государство же ставит целью более эффективное взаимодействие власти и бизнеса. В прошлом году создано 9 тысяч новых коммерческих предприятий. Это новые рабочие места.

Обе стороны заинтересованы, чтобы процесс шел активнее. Да и положительный управленческий опыт предпринимателей интересен в решении государственных задач, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Яна Шипко, СТВ:

Даже на привычном продукте можно построить успешный бизнес. На этом предприятии первыми в Беларуси решили продавать картофель мытым и шлифованным. Вот так же и сейчас государству и предпринимателям предстоит отшлифовать механизм успешного партнерства. Главное – создать благоприятную бизнес-среду для появления новых технологий и новых продуктов. И тогда плоды такой совместной работы не заставят себя ждать.

6 лет назад основатель фармацевтического завода и сети аптек Владимир Адамович открыл для себя неожиданный рецепт успеха в агробизнесе. Картошка, которой, казалось бы, никого не удивишь, оказалась нишевым продуктом. Вся соль в подаче товара. Сейчас выращивают около 40 тысяч тонн картофеля в год. В плюс удалось вывести и это в прошлом убыточное хозяйство, которое недавно бизнесмен взял под свое крыло. Буренки-рекордсменки дают до 27 литров молока. Вот только «дойной коровой» ферма стала и для проверяющих.

Владимир Адамович, руководитель фермерского хозяйства:

Всему бизнесу понравилось последнее предложение Президента о том, чтобы не мешали работать, не ходили эти проверки. Потому что так они достают эти проверяющие. Например, придут на ферму, коврика нет резинового, все, штраф! Швабры не подписаны. Из-за всякой ерунды штраф!

Бизнес вздохнет полегче, гостей с излишними проверками больше ждать не придется. За такое доверие Владимир готов платить монетой эффективности.

Владимир Адамович:

Всегда помогают молодому бизнесу, особенно в сельской местности или малых городах. Идет освобождение от уплаты налога на прибыль. Раньше 5 лет, сейчас 7. Есть и банки, которые дают кредиты для сельского хозяйства на хороших условиях. Мы берем под солярку, минеральные удобрения под 3% в белорусских рублях кредиты. Это же супер!

С таким подходом частник с государством не только кашу сварит.

Владимир Адамович:

Через 3 месяца, я думаю, сыр мы уже дадим стране

В будущей сыроварне производить сыр Владимир планирует по старинным белорусским рецептам. В общем, идей много. И предприниматель убежден: если деловой контингент отпустить в свободное плавание, держаться на плаву, рассчитывая на собственные средства, будет проще.

Владимир Адамович:

Даже эту ферму, например, чтобы построить, собрать все документы – это минимум полгода, а то и год, проекты тоже очень дорого стоят, строительные организации очень много берут, а если строить хозспособом, даже вот эти коровники, что я сейчас построил, намного экономнее, чем строят другие госпредприятия. В 2-3 раза дешевле.

Антон Гарустович, директор архитектурной компании:

Вот эта вся папка – это только согласование, она даже исключает строительство.

Владелец архитектурной компании Антон знает не понаслышке, как проблемы появляются буквально на пустом месте. Здание еще не построено, а этажи бумаг растут на глазах.

Антон Гарустович:

Тратятся огромные деньги на необоснованные решения, допустим, на систему пожаротушения, хотя можно было бы обоснование нормальное сделать. Или то же самое по санстанции. Не то что жаловаться, а сказать, что я теряю здесь деньги, хотя мог бы вложить в оборудование – это долг каждого.

В механизме взаимодействия власти и частного сектора Антон уже нащупал верные рычаги. Он один из активных авторов инициатив в национальной бизнес-платформе. 86 предложений внесли предприниматели в документ, что станет своеобразной дорожной картой бизнеса и власти. Самые наболевшие: дебюрократизация, упрощение административных процедур и персональная ответственность чиновников. Порой все это отпугивает не только местных игроков рынка, но и потенциальных инвесторов.

Антон Гарустович:

Был прямой мост с ОАЭ. И было сказано, у вас очень сложно. Вы пока будете получать решение, мы три небоскреба построим!

Прямую речь бизнеса власти готовы услышать. А бизнес-платформа станет подспорьем для дальнейшего диалога. И в этих шагах навстречу друг другу государство готово, словно на шахматной доске, сделать шаг с прицелом на будущее, не ожидая сиюминутной прибыли.

Лилия Коваль, вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

Необходимо снижать налоговую нагрузку, чтобы дать возможность предприятиям в это непростое время выстоять. Мы должны поддерживать этих людей. Популяризировать предпринимательство.

Эффективнее работа, выше производительность труда, больше налогов в бюджет. Власть и бизнес, по сути, нацелены на один результат – процветание государства. В экономически развитых странах частная прослойка – солидный кусок экономического пирога. Увеличить долю малого и среднего бизнеса до 50% в ВВП страны – амбициозная задача Беларуси.

Ирина Костевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Сейчас бизнес активно работает. Предложения, что необходимо упростить.

Дмитрий – представитель молодого бизнес-поколения. Потомственный столяр решил, почему бы хобби не превратить в свое дело. Получилось без сучка, без задоринки.

Дмитрий Бахвалов, управляющий частным предприятием:

Я не вижу особых проблем, во всяком случае, в моем бизнесе, что мне что-то мешает работать. Обычно мешает работать только лень.

На трудолюбии основана и бизнес-идея. Помимо производства авторской мебели Дмитрий открыл столярную школу и общественную мастерскую.

Пришел с идеей – ушел с готовым изделием. Кстати, еще одно ноу-хау – в качестве инвестора выступила виртуальная толока – деньги на открытие мастерской собирали интернет-пользователи. Недаром о бюрократии Дмитрий говорит со скепсисом, ведь для даров леса знает более подходящее применение, чем переводить дерево на бумажную волокиту.

Из пожеланий молодого бизнесмена – разработать механизм приобретения арендованных площадей в собственность.

Ну, а пока бизнес дает свои ростки, Дмитрий готов постучать по дереву. Ведь когда деловая инициатива воплощается, это ли не лучшая мотивация?