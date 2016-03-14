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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 13 марта: о малом бизнесе

14 марта 2016 06:30
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Каждую программу каждую неделю можно начинать словами «мы живем в непростое время». Но оттого, что мы это будем говорить, время не станет проще и день никак не изменится. Сегодня мы поговорим о малом бизнесе. На протяжении последних нескольких месяцев тема достаточно острая. И если вы даже, вдруг, не знаете в чем дело, о чем речь, мы сегодня постараемся вам объяснить «Что происходит».

Эксперты в студии:
Петр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь;

Сергей Новицкий, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь;

Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства;

Георгий Гриц, заместитель директора Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, заместитель председателя белорусской научно-промышленной ассоциации;

Андрей Мешков, заместитель начальника управления организации торговли и услуг Министерства торговли Республики Беларусь;

Василий Заднепряный, председатель Республиканской партии труда и справедливости.

# Экономика # Государственная политика в сфере предпринимательства # Георгий Гриц # Сергей Новицкий # Владимир Карягин # Петр Арушаньянц # Василий Заднепряный # Андрей Мешков

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