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В Минске вырос спрос на вторичное жилье: цены достигли максимума с начала года

14 сентября 2018 17:08
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Новости Беларуси. На рынке столичной недвижимости началось оживление. В августе увеличение спроса на квартиры закономерно сопровождалось ростом стоимости квадратного метра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены достигли максимума с начала 2018 года. За месяц заключено более 900 договоров купли-продажи, и это на 12 % больше, чем в июле. В целом на покупку квартир потрачено 128 миллионов рублей. Стоит отметить, что рост обеспечен за счет сделок на вторичном рынке. На рынке новых квартир по-прежнему наблюдается спад покупательской активности.

Больше новостей экономики за 14 сентября здесь.

# Недвижимость в Минске # Экономика # Сергей Савицкий

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