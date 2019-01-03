В «Великом камне» зарегистрирован 42-й резидент, выпускающий интеллектуальные электронные терминалы

Она специализируется на выпуске интеллектуальных электронных терминалов. Такие безопасные коммерческие планшеты работают на системе «Андроид» и имеют полный спектр способов оплаты – картой и по штрих-коду. В перспективе можно будет платить по отпечатку пальца или с помощью снятия радужной оболочки глаза. Устройства удобны для слабовидящих и при работе без рук.

Новости Беларуси. Новый – 42-й резидент – зарегистрирован 3 января в «Великом камне». Им стала китайская компания «Вайсизи Интернэшнл (Бел)», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот умный и легкий в использовании продукт сейчас широко представлен в Китае. В Беларусь компания пришла с целью расширить рынки сбыта в странах ЕАЭС. Объем инвестиций составит более 2 миллионов долларов США.

Игорь Лещёнок, заместитель главы администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:

По проекту «Вайсизи» уже в конце текущего года компания планирует выпустить первую продукцию в количестве 1 тысячи единиц оборудования в Китае, мы это видим повсеместно.

Мы уже с нашими наличными деньгами, с банковскими карточками смотримся несколько нелепо, потому что та, к примеру, любой торговец фруктами на рынке уже принимает с помощью подобных терминалов оплату с любых средств, с телефонов.