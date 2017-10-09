Таможенный комитет Беларуси прокомментировал огромную пробку на границах со странами Евросоюза

Больше всего машин в «Каменном Логе» – около 400, далее по загруженности «Бенякони», «Котловка» и «Привалка».

На данный момент очереди на пересечение границы в разных пунктах пропуска ждут около 1000 водителей.

Новости Беларуси. Сложная ситуация сохраняется на белорусско-литовской границе. Уже третьи сутки там наблюдается большое скопление грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Большаков, заместитель начальника главного управления Государственного таможенного Комитета Республики Беларусь:

В пунктах пропуска Литовской Республики проводились строительные работы, связанные с инфраструктурой. В связи с этим на выезд из Республики Беларусь скопилась значительная очередь из грузовых транспортных средств. Таможенными органами Республики Беларусь предпринимаются все необходимые меры для совершения таможенных операций в возможно короткие сроки, как на выезд, так и на въезд.

Кроме того, около 400 фур ожидают выезда на границе с Латвией, на белорусско-польской – свыше 120.